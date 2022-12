Plebiscito necesitaría 4 millones y medio de votos por el sí para ser aprobado

El plebiscito para la paz, que fue aprobado este miércoles en primer debate en el Congreso, necesitaría alrededor del 4 millones y medio de votos por el sí para ser aprobado, según reveló en BLU Radio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. (Lea también: No es necesario un plebiscito, la paz no depende de voluntad de mayorías: fiscal ).

