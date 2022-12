Por fecha de Eliminatoria, congresistas no sesionarán y día será remunerado

la mesa directiva del Senado tomó la determinación de no sesionar este martes.

Al conocerse esta determinación, el Senador del Partido de la U Armando Benedetti, aseguró a través de Twiiter que “es un error no citar a plenaria el martes porque nosotros tenemos que trabajar pase lo que pase".

En otro de los trinos dijo "Yo tengo boleta para ir al partido, pero no asisto porque es una ofensa contra los colombianos irse para Barranquilla. No conozco las razones reales por las que no se citó la sesión, pero es extraño que no trabajemos un martes. No quiero molestar a mis compañeros ni a la mesa directiva, pero es un error no ir a trabajar”

De momento la mesa directiva del Congreso, en cabeza del senador Luis Fernando Velasco, no se ha pronunciado ya que se encuentra fuera del país.

Al respecto, el senador Afredo Ramos Maya calificó esto como un ‘papayaso’ enorme que dio el Congreso ante la opinión pública.



“No sé si es muy soñador o qué, pero uno espera que el Congreso sea el órgano más importante de la democracia y cada vez ‘damos más papaya’ los congresistas con este tipo de decisiones”, dijo Ramos.



El senador indicó que es una falta de respeto con los colombianos que trabajan durante el partido, que no se haya citado a la plenaria y que los congresistas hubiesen viajado a Barranquilla.



En promedio, indicó Ramos, lo que recibirán los congresistas por no ir a trabajar este martes será un millón 200 mil pesos cada uno, sueldo que según Ramos ”lo pagan los colombianos para que puedan ver muy cómodos el partido en su casita”.



El senador afirmó que solicitaron a la presidencia del Senado iniciar la plenaria más temprano y suspenderla durante el partido para retomarla horas después, sin embargo, dijo el congresistas, parece que la idea de los legisladores era tomarse el puente y estar en Barranquilla.



Mal ejemplo la cancelación de la sesión del Congreso causada por parlamentarios que están en Barranquilla para partido de fútbol — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) November 17, 2015