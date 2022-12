Por primera vez en cuatro años, Sofía Vergara no está nominada a los Emmy

de reparto de comedia por su trabajo en la serie "Modern Family".

La serie "Game of Thrones", del canal HBO, lideró las nominaciones a la 66 edición de los premios Emmy con un total de 19 nominaciones, incluida la candidatura a mejor serie dramática.

Según anunció la Academia de la Televisión, las contendientes en ese campo son Julie Bowen ("Modern Family"), Allison Janney ("Mom"), Kate Mulgrew ("Orange is the New Black"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live"), Mayim Bialik ("The Big Bang Theory") y Anna Chlumsky ("Veep").

EFE.