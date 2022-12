Por ser ‘unilateral’, Farc reitera desacuerdo con acto legislativo

Por considerarlo unilateral, la guerrilla de las Farc reiteró su rechazo al acto legislativo presentado por el Gobierno para avalar los acuerdos de paz de La Habana.

“En una conversación de paz, la unilateralidad y la imposición, son los atajos que no debieran tomarse, porque conducen al fracaso. ¿Para qué insistir entonces en procedimientos que probado está, solo sirven para plagar con desconfianza el ambiente que debe rodear a las partes que se aproximan a la firma de un pacto histórico?”, dice la guerrilla en un comunicado.

“La implementación, verificación, la refrendación contemplados en el sexto punto de la Agenda, no son asuntos que conciernen sólo al gobierno. Su tratamiento requiere bilateralidad, compromisos mutuos, acuerdo. Por ello nos sorprende la noticia sobre la presentación a consideración del Congreso del Proyecto de Acto Legislativo "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", agrega.

Este es el texto del comunicado:

A pesar de las dificultades propias de un proceso complejo que apunta a acabar con el conflicto armado y sus causas, hasta ahora las conversaciones marchan por buen camino. No obstante, es necesario recordar que el cierre del “componente justicia”, o la culminación del punto “víctimas”, no son la firma del Acuerdo Final, No.

Todavía queda pendiente cerrar el punto “Fin del conflicto”, de manera simultánea e integral en sus siete numerales, lo cual implica dejar precisados los consensos sobre el tránsito de las FARC a la vida política y social abierta, bajo el cobijo de suficientes garantías, que se puedan disfrutar en absoluta libertad. Reglón seguido, habrá que concluir el acuerdo sobre implementación y refrendación, los 22 asteriscos postergados en los tres acuerdos parciales (digamos por caso, la definición del número de hectáreas que integrarán el fondo de tierras) y, además, las 28 salvedades relacionadas con el conjunto de la Agenda, entre las que se encuentra la delimitación a la propiedad y a la extranjerización de la tierra, por ejemplo.

La implementación, verificación, la refrendación contemplados en el sexto punto de la Agenda, no son asuntos que conciernen sólo al gobierno. Su tratamiento requiere bilateralidad, compromisos mutuos, acuerdo. Por ello nos sorprende la noticia sobre la presentación a consideración del Congreso del Proyecto de Acto Legislativo "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

Esta iniciativa cuyos contenidos no fueron consensuados con la insurgencia, parece que correrá la misma suerte del Marco Jurídico para La Paz, que terminó hundido sin pena ni gloria. Y agreguemos que la intención de definir unilateralmente los contornos de la negociación,obstaculiza y va en contravía del acuerdo referido a “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia".

En una conversación de paz, la unilateralidad y la imposición, son los atajos que no debieran tomarse, porque conducen al fracaso. ¿Para qué insistir entonces en procedimientos que probado está, solo sirven para plagar con desconfianza el ambiente que debe rodear a las partes que se aproximan a la firma de un pacto histórico?

Vale precisar que respecto al diseño de la normatización de los acuerdos, el gobierno ya tiene conocimiento de nuestra propuesta de crear una “Comisión de Acompañamiento para el Desarrollo Normativo de los Acuerdos”, y suficientes iniciativas para combinar sus puntos de vista con los de la insurgencia en materia de refrendación, lo cual incluye nuestra propuesta de máxima participación ciudadana en una Asamblea Nacional Constituyente.

Escuche también:

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Pese al nuevo cierre fronterizo en el departamento de Arauca, por orden del presidente Nicolás Maduro, el presidente Juan Manuel Santos hizo una nueva invitación para que haya un diálogo directo para plantear soluciones.

-Atrapados por el cierre de frontera en Arauca quedaron los trabajadores colombianos que viven en Venezuela.

-La Alcaldía de Bucaramanga y otras entidades iniciarán el proceso de asignación de subsidios y ayudas a los deportados que han llegado a la ciudad, proceso que estaba retrasado por la confirmación de los datos de los afectados.

-Persisten las dificultades de movilidad en la vía al Llano, por el cierre total de la vía a Villavicencio.

-En el aeropuerto El Dorado es caótica la situación de tránsito en ese sector de Bogotá, por cuenta de un accidente de tránsito de un bus del SITP.

-Coviandes reanudó las labores de remoción de tierra y se estima que al mediodía se pueda superar la emergencia vial.

-En la Comisión de Acusación de la Cámara se conocen detalles del escrito de acusación contra el magistrado Jorge Pretelt por el delito de concusión, en el marco del escándalo de sobornos que sacudió a la Corte Constitucional.

-Tres incendios forestales en diferentes municipios de Boyacá no se han podido controlar. Las autoridades afirmaron que en las próximas horas se combatirá esta emergencia con varias aeronaves.

-En un 80 % está controlado un incendio que desde el jueves pasado consume vegetación en zona rural de Victoria en el oriente de Caldas. El ministro de Ambiente ordenó la evacuación de casi 100 familias de la zona.

-Las directivas del hospital Cari de Barranquilla desmontarán la puerta blindada que había sido puesta en la habitación donde está recluida alias ‘La Gata’.

-Una persona muerta y 4 más heridas dejó un nuevo accidente en una mina de Marmato, Caldas, generado por mal manejo de unos explosivos.

-El 1 de octubre Caprecom sale de Antioquia, anunció la Superintendencia de Salud.

-El ingeniero contratista de una empresa de gas natural, secuestrado desde junio, por el ELN, y que fue liberado en las últimas horas, aseguró que fue llevado a las selvas del Chocó mientras investigaban las finanzas de su familia.

-El papa Francisco pidió a los católicos que lo acompañen con "oraciones" en el viaje de ocho días que emprenderá desde el próximo sábado a Cuba y Estados Unidos.

-El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu anunció que busca una autorización para poder usar francotiradores en contra de quienes lancen piedras contra Jerusalén.