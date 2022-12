Presencia de ‘Simón Trinidad’ fortalecería diálogos, dice su abogado

En medio del debate que se ha generado en el país por la petición que han hecho las Farc para que el guerrillero 'Simón Trinidad' sea excarcelado y pueda integrar la delegación de paz de la guerrilla, su abogado habló de la situación jurídica y pide al presidente Barack Obama que apruebe la libertad del guerrillero.



Mark Burton dijo que esta es una posibilidad extraordinaria pero no imposible, aunque recalcó que la presencia de ‘Trinidad’ en la mesa de diálogos es importante.



“Es el tiempo para acabar con esto y también serviría fortalecimiento en el proceso de paz porque la delegación estaría incompleta”, dijo.



Mientras tanto, el senador demócrata Tim Kaine dijo que la carta enviada por el senador Marco Rubio, en la que pide que no se levante la extradición a los miembros de las Farc, no expresa el sentir de todos los senadores estadounidenses.