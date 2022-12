Presidente Santos, venga a ver qué está pasando en Venezuela: Lilian Tintori

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien cumple 48 horas en huelga de hambre, hizo un llamado a los presidentes de la región, especialmente a Juan Manuel Santos para que viaje a Venezuela y “constate la situación”. (Lea también: Vida de Leopoldo y de Ceballos está en manos de Nicolás Maduro: Lilian Tintori )



Además anunció que en los próximos días viajan al vecino país los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga de Bolivia.



“Qué le diría al presidente Santos, le dije, presidente venga, usted es nuestro vecino, venga a ver qué es lo que está pasando aquí de verdad. En este momento Patricia de Ceballos está en una cárcel esperando ver a su marido hace cuatro días que está en huelga de hambre y no la dejan pasar”, insistió Tintori. (Lea también: Leopoldo no está en huelga y recibió visita de sus hijos: Defensor del Pueblo )



La esposa de Leopoldo López insistió en que no puede haber democracia con precios políticos y que en la marcha de esta semana participará toda la oposición y no parte de ella.