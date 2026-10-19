Presunto implicado en ataque a representante estudiantil de la U. Nacional sería de las disidencias

Kevin Arriguí fue víctima de un grave ataque ocurrido la noche del miércoles 29 de julio dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional. Según la información entregada, los responsables serían presuntos integrantes de un sindicato de la institución. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los implicados.

De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, comunicado a Arriguí, una de las personas identificadas en el proceso investigativo presuntamente pertenecería a las disidencias de las Farc.

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“Por lo anterior, y con base en los recientes avances arrojados en la investigación, en donde ya se tiene como presunto autor de las amenazas, al parecer, un miembro de las disidencias de las Farc y ante la gravedad de los hechos, se solicita de manera respetuosa que, en el ámbito de sus competencias, se adelante con carácter urgente el estudio de nivel de riesgo y/o se refuerce el esquema”, señaló la Fiscalía.

Agradezco a la @FiscaliaCol por los avances en la investigación de las amenazas que he recibido. Según me informaron, los presuntos autores serían las disidencias de las FARC. Pensé mucho antes de hacer esto público, pero lo dejo por acá para que quede constancia si algo llega a… pic.twitter.com/y6heRGKsUG — Kevin Arriguí (@karrigui13) October 18, 2026

Este medio contactó a Kevin Arriguí, quien confirmó la información comunicada por la Fiscalía. Sin embargo, denunció que actualmente solo cuenta con una persona en su esquema de seguridad y que, pese al ataque y los avances de la investigación, todavía no ha recibido los resultados del estudio de riesgo.



“Día viernes, la Fiscalía me comunicó que una de las personas identificadas pertenecía a las disidencias de las FARC. Entonces, tengo que ser claro: no sé si esto tenga que ver con las personas que nos pegaron las puñaladas esa noche, pero lo cierto es que ya la Fiscalía nos advirtió que presuntamente una de las personas identificadas pertenece a las disidencias de las FARC”, afirmó Arriguí.

El representante estudiantil también denunció que las amenazas continúan tanto contra él como contra personas de su círculo cercano. Según explicó, varios integrantes de su equipo de representación y otros compañeros han sido víctimas de intimidaciones y agresiones físicas.

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“Algunos miembros que pertenecen a nuestro equipo de la representación, algunos compañeros, les han comenzado a hacer grafitis en algunas paredes de la universidad, amenazas inclusive de muerte. A otros compañeros los han agredido físicamente y a mi persona también le han hecho algunos grafitis en las paredes amenazándome”, concluyó.

Ante la persistencia de las amenazas y los avances de la investigación, Kevin Arriguí pidió que se adelante el estudio de riesgo para determinar las medidas de protección necesarias y evaluar un posible refuerzo de su esquema de seguridad.

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El estudiante insistió en la necesidad de que se tomen medidas frente a la situación de riesgo que enfrenta, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los presuntos responsables del ataque.