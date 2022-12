Presupuesto de Planeación y pacto por la equidad: análisis del plan de desarrollo

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y codirector del Banco de la República, analizó en Mañanas BLU el Plan Nacional de Desarrollo.

Explicó que hubo una gran cantidad de consultas asociadas al plan, el cual es un proyecto para cuatro años que tiene que ver, virtualmente, con todos los temas que se puedan pensar en materia de política económica y social.

Dijo además que el proyecto debe discutirse ampliamente en el país para darle visto bueno para cambiar las cosas que se consideren pertinentes durante el debate en el Congreso de la República.

Una de las propuestas más polémicas del plan de desarrollo indica que el Ministerio de Hacienda podría manejar el presupuesto de Planeación Nacional, por lo que Ocampo y 13 exdirectores de la entidad, junto a exministros de Hacienda, firmaron una comunicación en que expresan su rechazo a ese artículo que presento el ministro Carrasquilla para su discusión en el Congreso.

“Estamos en desacuerdo porque, a nuestro juicio, el presupuesto de inversión está íntimamente ligado al plan de desarrollo y como este es, en esencia, el instrumento básico del Departamento Nacional de Planeación”, explicó Ocampo, por lo que le parece evidente que ese presupuesto siga en manos de la entidad.

Además, dijo que Planeación Nacional tiene la ventaja de contar con equipos técnicos sectoriales “que pueden dialogar estrechamente con los ministerios respectivos. Esa es una característica con la cual no cuenta el Ministerio de Hacienda”.

Por su parte, María Mercedes Cuellar, ex viceministra de Hacienda y exdirectora del Departamento Nacional de Planeación, opinó que el Plan Nacional de Desarrollo “es un indicativo de lo que quiere el Gobierno”.

El plan de inversiones apunta a alcanzar una cifra de 1.1 billones de billones de pesos en cuatro años en una apuesta que expertos apuntan hacia un pacto por la equidad. Cuellar dice que es difícil de prever sus resultados finales pues “este es un panorama que usted pinta con base en supuestos razonables y puede que se dé, puede que no, pero si no tiene ni siquiera un presupuesto y unas proyecciones de qué va a ser, ahí sí que se da menos porque no sabe para dónde va”.

“El presidente Duque quiere tener más equidad entonces diseña los instrumentos para ver si lo logra, creo que es muy importante porque así no lo cumpla es un indicativo de a dónde va y están poniendo una cantidad de gente técnica con los buenos conocimientos que tienen y perspectivas razonables en muchos temas, como el precio del petróleo”, agregó.

