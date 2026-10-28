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Blu Radio  / Nación  / Procurador Gregorio Eljach reveló que recibió amenazas contra él, su familia y su equipo de trabajo

Procurador Gregorio Eljach reveló que recibió amenazas contra él, su familia y su equipo de trabajo

El procurador Gregorio Eljach denunció amenazas contra su seguridad, su familia y su equipo de trabajo. Advirtió que los posibles responsables podrían trabajar dentro de la propia Procuraduría.

Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación.
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El procurador general, Gregorio Eljach, reveló que recibió amenazas que comprometían su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo. El jefe del Ministerio Público aseguró que se están tomando medidas serias para prevenir un riesgo que calificó como grave.

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"Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece, y estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo", confirmó el procurador.

Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación.
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación. Foto X: @PGN_COL

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Eljach señaló que, aunque todavía no hay conclusiones definitivas, las amenazas podrían involucrar a personas que trabajan dentro de la propia Procuraduría. Por eso, indicó que se están adoptando medidas para evitar cualquier situación que pueda poner en peligro su integridad y la de sus colaboradores.

La declaración se produjo durante la instalación del panel de expertos “La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia”. Su pronunciamiento se conoce luego de permanecer un mes sin regresar al edificio del Ministerio Público y manifestó que espera volver con la tranquilidad que merece.

"Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia, por razones que sin tener conclusiones definitivas involucran gente que trabaja", añadió el jefe del Ministerio Público.

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Finalmente, el procurador insistió en la gravedad de la situación y en la necesidad de tomar medidas para proteger a su entorno.

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Las autoridades trabajan en las verificaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas, identificar a los posibles responsables y determinar el alcance del riesgo denunciado.

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Gregorio Eljach

Procuraduría General de la Nación

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