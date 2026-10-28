Procurador Gregorio Eljach reveló que recibió amenazas contra él, su familia y su equipo de trabajo

El procurador general, Gregorio Eljach, reveló que recibió amenazas que comprometían su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo. El jefe del Ministerio Público aseguró que se están tomando medidas serias para prevenir un riesgo que calificó como grave.

"Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece, y estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo", confirmó el procurador.

Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación. Foto X: @PGN_COL

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Eljach señaló que, aunque todavía no hay conclusiones definitivas, las amenazas podrían involucrar a personas que trabajan dentro de la propia Procuraduría. Por eso, indicó que se están adoptando medidas para evitar cualquier situación que pueda poner en peligro su integridad y la de sus colaboradores.

La declaración se produjo durante la instalación del panel de expertos “La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia”. Su pronunciamiento se conoce luego de permanecer un mes sin regresar al edificio del Ministerio Público y manifestó que espera volver con la tranquilidad que merece.



"Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia, por razones que sin tener conclusiones definitivas involucran gente que trabaja", añadió el jefe del Ministerio Público.

Finalmente, el procurador insistió en la gravedad de la situación y en la necesidad de tomar medidas para proteger a su entorno.

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Las autoridades trabajan en las verificaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas, identificar a los posibles responsables y determinar el alcance del riesgo denunciado.