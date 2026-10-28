Balance de Medicina Legal sobre menores fallecidos en acciones de la Fuerza Pública

En el marco del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, habló en Mañanas Blu, sobre el informe detallado sobre los menores de edad fallecidos en el contexto de operaciones militares.

Durante su intervención, el funcionario precisó las cifras oficiales registradas por la entidad, los protocolos internacionales empleados para la identificación de los cuerpos y el alcance de los peritajes forenses en investigaciones judiciales de alta relevancia.

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Balance de menores fallecidos y precisión conceptual

Frente al reporte de fallecidos en acciones de la Fuerza Pública, Cortés hizo una distinción técnica respecto al lenguaje institucional utilizado por la entidad. "Realmente el concepto que no usamos es bombardeos porque es un concepto calificativo que lo ve la Fiscalía General de la Nación y los jueces", sostuvo el director, enfatizando que el organismo se refiere a estos eventos como operaciones militares.

Con corte al 30 de septiembre, la institución reportó inicialmente ocho menores de 17 años o menos fallecidos —correspondientes a tres mujeres y cinco hombres— en seis operaciones militares. Las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y los 17 años. Las regiones con mayor incidencia de estos hechos han sido Cauca, Norte de Santander y Guaviare. A esta cifra se sumó un caso reciente remitido a Tuluá procedente del Cauca, con lo cual el total asciende a nueve menores. Según confirmó Cortés, "los ocho menores de edad han sido entregados" a sus respectivas familias.



Al abordar el comportamiento histórico de estos decesos, el director expuso los datos comparativos que maneja la institución por periodos gubernamentales. Cortés detalló que durante la administración del expresidente Iván Duque se registraron 42 muertes de menores en estas circunstancias, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro la cifra se ubicó en 62. En el transcurso del periodo gubernamental actual, el registro alcanza los nueve casos.

Aplicación de protocolos internacionales

Para la determinación de las causas de fallecimiento y el abordaje forense de los cuerpos, Medicina Legal aplica estándares internacionales específicos. "Nosotros tenemos un protocolo que se utiliza precisamente para temas muy específicos de operaciones militares. En este caso usamos el de el protocolo de Minnesota.

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Cuando las personas no fallecen o son más de lesiones, usamos el protocolo de Estocolmo", explicó Cortés, señalando que estos se complementan con protocolos propios diseñados por la institución para atender estas contingencias.

En relación con la participación de Medicina Legal en indagaciones judiciales sobre presunta instrumentalización de personas o presiones a cambio de contratos públicos, el director aclaró las atribuciones y límites de la entidad. Explicó que cualquier examen médico-legal requiere una solicitud previa formal por parte de los fiscales, jueces o las partes involucradas en el proceso.

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Escuche aquí la entrevista: