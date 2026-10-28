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Blu Radio  / Nación  / Tribunal de Bogotá revocó fallo sobre bombardeos en zonas donde habría menores reclutados

Tribunal de Bogotá revocó fallo sobre bombardeos en zonas donde habría menores reclutados

Un fallo de tutela había restringido los bombardeos cuando se presumía la presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

Helicóptero Black Hawk.
Helicóptero Black Hawk.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía los bombardeos cuando se presumía que había presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

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“La providencia permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Gobierno tras la decisión.

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Desde el Ejecutivo también aseguraron que se tomarán las medidas para proteger a los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados.

“El Gobierno reitera, además, que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos. Su prevención y la protección integral de las víctimas seguirán siendo prioridades de las instituciones del Estado”, se lee en el comunicado de la Presidencia.

Justamente, tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el director de Medicina Legal confirmó que, durante este Gobierno, ocho menores han fallecido en operaciones militares. En lo corrido del año, se registran en total 17 menores fallecidos en estas circunstancias.

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