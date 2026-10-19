Procuraduría impulsa conciliación gratuita para personas de estratos 1 y 2 y reporta 1161 acuerdos

Los seis Centros de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación lograron 1.161 acuerdos entre las partes en lo corrido de 2026, mediante un servicio gratuito que busca facilitar la solución de conflictos sin necesidad de acudir, en todos los casos, a un proceso judicial. La atención está dirigida especialmente a personas de estratos 1 y 2, población vulnerable y otros ciudadanos que cumplan los requisitos legales.

De acuerdo con el balance de la entidad, los centros ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla registraron 26.507 atenciones a personas, recibieron 12.427 solicitudes relacionadas con conciliaciones y otros trámites, y realizaron 7.290 audiencias. De estas últimas, 1.161 terminaron con acuerdos entre las partes.

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Bogotá concentró el mayor número de audiencias que finalizaron en acuerdos, con 499. Le siguieron Medellín, con 203; Barranquilla, con 151; Bucaramanga, con 129; Cali, con 107, y Villavicencio, con 72. Estas cifras corresponden a cinco centros en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año, mientras que las de Barranquilla llegan hasta mayo.

La Procuraduría busca continuar fortaleciendo estos espacios que permiten que los ciudadanos busquen soluciones concertadas a conflictos relacionados con deudas, incumplimientos de contratos, indemnizaciones y otras controversias que legalmente pueden resolverse mediante conciliación.



El propósito es que las partes puedan llegar a un acuerdo con la orientación de un conciliador, como alternativa a un proceso ante la justicia.

La población de estratos 1 y 2 y las personas en condición de vulnerabilidad tienen especial prioridad en la prestación de estos servicios, siempre que acrediten las condiciones establecidas en el reglamento.

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“También pueden acceder otras personas naturales cuyas pretensiones no superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 262 millones de pesos aproximadamente, así como determinadas personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos”, señala el Ministerio Público.

La atención puede prestarse de manera presencial, virtual o mixta, según las condiciones del servicio.

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De esta manera, los centros ofrecen distintas alternativas para que los usuarios puedan adelantar sus trámites y buscar soluciones a sus diferencias sin que la conciliación implique necesariamente iniciar un proceso judicial.

Además, la Procuraduría ofrece procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes que atraviesan dificultades económicas y cumplen las condiciones legales. Este mecanismo busca facilitar la negociación de las deudas con los acreedores y permitir que las personas exploren alternativas de pago frente a sus obligaciones pendientes.