Procuraduría pidió suspender nuevo esquema de pasaportes: estas son las razones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza la petición de la Procuraduría de suspender el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para el nuevo esquema de pasaportes, por considerar que está lleno de irregularidades.

La Procuraduría pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar con carácter de urgencia y, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de los contratos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.

Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente Foto: Cancillería

En la petición enviada hace exactamente una semana, el Ministerio Público asegura que el convenio con la Casa de la Moneda se dio sin ningún estudio de mercado que justificara la necesidad de una contratación directa, y que la Casa de la Moneda de Portugal no puede considerarse como una entidad pública extranjera porque, en realidad, es una empresa en su país de origen. A eso se suman irregularidades a la hora de fijar vigencias futuras de la Imprenta Nacional de Colombia, aprobar la firma del convenio y hasta a la hora de realizar pagos en moneda extranjera.

Según la Procuraduría, en su visita preventiva del 6 de agosto de 2025 pudo constatar que la Imprenta Nacional de Colombia “no ejecutará ninguna de las actividades sustanciales” del convenio, sino que es una simple intermediaria entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal. Es más, el propio contrato dice que la única tarea de la Imprenta Nacional de Colombia es personalizar las libretas de pasaportes.



Esta subcontratación “desnaturaliza completamente la figura del convenio interadministrativo e implica que el Fondo Rotatorio del Ministerio debió haber seleccionado directamente a su contratista mediante un proceso competitivo abierto a todos los operadores del mercado con capacidad acreditada”, agrega la entidad.

La Procuraduría asegura que cada día que pasa consolida la ejecución de los convenios y hará más difícil que el juez “restaure el orden”.