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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría pidió suspender nuevo esquema de pasaportes: estas son las razones

Procuraduría pidió suspender nuevo esquema de pasaportes: estas son las razones

Mientras el gobierno celebró el inicio de la nueva era de los pasaportes, la Procuraduría le había enviado una petición al Tribunal de Cundinamarca advirtiendo irregularidades.

Procuraduría inspecciona sede de la Imprenta Nacional por caso de pasaportes
Procuraduría inspecciona sede de la Imprenta Nacional por caso de pasaportes
Foto: Blu Radio
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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