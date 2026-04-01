Con contratiempos comenzó aplicación del nuevo modelo de pasaportes: aseguradoras cerraron la puerta

La Imprenta presentó el nuevo modelo de pasaportes en el país, un proceso que se desarrollará de manera progresiva durante los próximos diez años y que estará dividido en cuatro etapas. Actualmente, Colombia se encuentra en la fase inicial de personalización del documento, a cargo de la Imprenta, que incluye también la distribución a través de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72.

El plan contempla una hoja de ruta que pretende progresivamente aumentar las capacidades de esa entidad en la producción de pasaportes para, en 10 años, no necesitar de la Casa de la Moneda de Portugal. En una segunda etapa se integrarán procesos como el ensamblaje y la numeración de las tarjetas; posteriormente, se avanzará hacia la impresión de componentes como las páginas interiores y las carátulas; y finalmente, se habilitará la producción de las páginas de datos.

Cancillería responde por expedición de pasaportes por parte de Portugal Fotos: Blu Radio y Meta IA

Sin embargo, uno de los puntos que más ha generado cuestionamientos tiene que ver con las garantías del contrato. De acuerdo con la gerente, ninguna aseguradora privada quiso asumir el riesgo del proyecto. Esto, según conoció Blu Radio, sería debido a la falta de experiencia de la Imprenta en este tipo de operaciones y a la necesidad de trabajar con un subcontratista internacional, la Casa de la Moneda de Portugal. Ante este escenario, se optó por reducir el valor asegurado de 120 mil millones de pesos a 47 mil millones, disminuyendo también el porcentaje de cobertura del 20 % al 5 %.

Este ajuste contrasta con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala que, para contratos cuyo valor no supere un millón de salarios mínimos, la garantía de cumplimiento debe ser de al menos el 10 %. La reducción de la póliza, en ese sentido, ha sido interpretada por algunos sectores como un posible riesgo para la solidez del contrato y su ejecución.



En paralelo, el proceso de transición al nuevo pasaporte avanza de forma gradual. Aunque ya se están personalizando las libretas, los ciudadanos seguirán recibiendo el diseño actual hasta agotar el inventario producido por Thomas Greg & Sons. Según explicó la gerente, este cambio también responde a estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, que recomienda actualizar el diseño de los pasaportes en un plazo inferior a diez años.