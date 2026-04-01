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Blu Radio  / Nación  / Con contratiempos comenzó aplicación del nuevo modelo de pasaportes: aseguradoras cerraron la puerta

Con contratiempos comenzó aplicación del nuevo modelo de pasaportes: aseguradoras cerraron la puerta

El plan contempla una hoja de ruta que pretende progresivamente aumentar las capacidades de esa entidad en la producción de pasaportes para, en 10 años, no necesitar de la Casa de la Moneda de Portugal.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Katheryne Ávila
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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