Procuraduría suspende por tres meses a alcalde de Pereira

La Procuraduría General tomó la decisión de suspender por tres meses al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

La determinación fue tomada tras conocerse algunos audios donde se escuchaba al dirigente apoyando la candidatura de Carlos Maya.

Le puede interesar: Se inician labores de rescate de más cuerpos en Pereira en medio de las emergencias

“¿Cómo va Maya, sí lo está ayudando o no? ¿Por qué no ha pasado referidos aquí? Venga ayúdeme con eso, es muy importante; esas cositas ayudan tanto, entre todos tenemos que sumar, todos, con nuestro círculo más cercano, esa pelea está dura, no está fácil”, se escucha en uno de los apartes de los audios conocidos por la Procuraduría.

De igual manera, el Ministerio Público advierte que la participación en política de funcionarios es la conducta más frecuente en el listado de irregularidades electorales.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.