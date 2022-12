Programa completo de Mañanas BLU 12 de septiembre de 2014

Pistorius declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novia: Una jueza sudafricana declaró este viernes culpable de homicidio involuntario a Oscar Pistorius por la muerte de su novia a tiros en 2013, tras haberlo absuelto el jueves de asesinato.

Detenido autor de un tiroteo en instituto de EE.UU. luego de escapar de prisión: El autor del tiroteo en un instituto de Ohio (EE.UU.) en febrero de 2012 en el que murieron tres estudiantes y otros tres resultaron heridos, T.J.Lane, escapó este jueves de la prisión en la que cumplía cadena perpetua y fue detenido cinco horas después, informaron medios locales.

Circuito nacional de jazz, evento para deleitarse con los mejores de este género: En Blu Radio estamos conectados con todos los eventos culturales que se realizan en las principales ciudades de Colombia, y uno de esos es el circuito nacional de jazz que culmina este domingo 14 de septiembre.

MinSalud visitará Mahates, Bolivar para atender virus del chikunguña: Este viernes es esperada la visita del ministro de Salud Alejandro Gaviria y del rector del Instituto Nacional de Medicina en el municipio de Mahates, Bolivar para atender la emergencia causada por el virus del chikunguña.

Incendio de grandes proporciones consume supermercado en el centro de Cali: En un supermercado en el centro de la ciudad de Cali, intentan apagar un fuego de grandes proporciones con dos máquinas extintoras y un carro tanque y 20 integrantes del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Presidente francés llega a Bagdad en visita de apoyo al gobierno iraquí : El presidente francés, François Hollande, llegó este viernes a Bagdad para testimoniar el apoyo de su país al nuevo gobierno iraquí y precisar su estrategia contra los yihadistas del Estado Islámico (EI), constató un periodista de la AFP.

Cadáver hallado en Cundinamarca sería del esmeraldero Luis Murcia: En las últimas horas fue hallado un cadáver en el municipio de Arbeláez, zona rural de Cundinamarca.

Comienzan los trabajos para la implosión del edificio Space en Medellín: Este viernes se comenzaron a hacer las perforaciones para instalar los 200 kilos de indugel con los que se desaparecerán las cuatro torres que quedan de la estructura del edificio Space en la ciudad de Medellín.

Turista norteamericano habría contraído el chikunguña tras visitar Cartagena: El Ministerio de Salud confirmó que un norteamericano, que estaba de visita en la ciudad de Cartagena, contrajo el chikunguña en la heroica. De regreso en su país, se le hicieron los estudios pertinentes, dando positivo en las pruebas que se tramitan para determinar si sufre de este virus.

ONG colombiana Red Mariposas de Alas Nuevas ganó el prestigioso Premio Nansen: La ONG colombiana Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, que defiende los derechos de las mujeres desplazadas, ha sido galardonada con la prestigiosa distinción internacional Premio Nansen de los refugiados.

Luchar contra el contrabando sí, cerrar la frontera no: Cámara Comercio de Ureña: Isidoro Domingo Teres, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, zona fronteriza de Venezuela, aseguró que apoyan un acuerdo con la lucha al contrabando “pero cerrar la frontera en la noche no es efectiva”.

Policía Aduanera colombiana defiende cierre de fronteras nocturnos con Venezuela: El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia habló en Mañanas BLU sobre el cierre de las fronteras con Venezuela y el efecto que ha tenido respecto al ingreso de contrabando al país.

Autoridades confirman muerte del esmeraldero Luis Murcia, alias 'El Pequinés': Las autoridades confirmaron el asesinato de Luis Murcia más conocido con el alias de ‘El Pequinés’, quien era considera el último gran zar de las esmeraldas y unos de los hombres más cercanos a Víctor Carranza.

ONG Red Mariposas, sorprendida por Premio Nansen con “trabajo silencioso”: Bibiana Peñaranda, una de las fundadoras de la ONG colombiana Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, agradeció el reconocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados tras ganarse el prestigioso Premio Nansen.

Sectores económicos de Venezuela celebran extensión de cierre de frontera: Varios representantes económicos de Venezuela celebraron la decisión del presidente Nicolás Maduro de alargar por tres meses más, el cierre de la frontera con Colombia.

Seis guerrilleros de las Farc fueron abatidos en Caqueta: En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron abatidos seis guerrilleros del Frente 53 de las Farc en el departamento del Caquetá.

Esmeraldero 'El Pequinés' fue encontrado con varios impactos de bala: Policía: El coronel Pedro Carpio, comandante de la Policía de Cundinamarca en la región de Sumapaz, reveló que el esmeraldero Luis Eduardo Murcia Chaparro conocido como ‘El Pequinés’ fue encontrado en zona rural de Arbeláez con varios impactos de bala.

INS descarta contaminación de plomo en menores de Carmen de Bolívar: Tras analizar 94 muestras de las 336 realizadas en el municipio de Carmen de Bolívar a varias menores que presentan desde adormecimientos en las extremidades hasta desmayos, el Instituto Nacional de Salud aseguró que no hay contaminación de plomo en estas personas, y que los niveles de plomo de las menores están por debajo de los valores recomendados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ex vicecontralor asegura que no tiene nada que ver con caso de Sandra Morelli: El ex vicecontralor Felipe Córdoba, que trabajó de la mano con la excontralora Sandra Morelli, habló con BLU Radio sobre las acusaciones que realizó en su contra recientemente la exfuncionaria.

‘Chicharito’ Hernández y Cristiano Ronaldo, confirmados en el derbi madrileño: Javier 'Chicharito' Hernández disputará sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid que acoge el estadio Santiago Bernabéu, como confirmó el técnico italiano Carlo Ancelotti que se mostró encantado por lo que aporta el delantero mexicano.

Secretario general de la Fifa aseguró que el Mundial de Brasil fue "grandioso": El secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, dijo hoy que el Mundial de Brasil fue "un torneo grandioso", que sirvió de "laboratorio" para probar nuevas ideas y tecnologías que permiten evolucionar al fútbol.

Video: fuerte pelotazo al beisbolista Giancarlo Stanton puso en vilo a la MLB: El pelotero de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton, fue retirado en ambulancia del Miller Park luego de ser alcanzado por un lanzamiento a 88 millas por hora del derecho Mike Fiers, de los Cerveceros de Milwaukee.

Este viernes se presenta Ricardo Lunari como técnico de Millonarios en el Campín: Este viernes a las 11 de la mañana se presenta oficialmente como técnico de Millonarios, el argentino Ricardo Lunari en el Campín de Bogotá.

La operación Sebastián Pinto se reactiva en Millonarios: Luego de la polémica que desató el presentante del jugador chileno, en donde aseguraba que Millonarios no había tratado con seriedad las negociaciones con Sebastián Pinto, al parecer la operación por el atacante se habría retomado y en pocas horas podría quedar vinculado con la escuadra albiazul.

Hijo del presidente Santos se unió a #SoyCapaz fotografiándose con Álvaro Uribe: El hijo del presidente Juan Manuel Santos, Martín, se fotografió con un retrato de Álvaro Uribe, y lo publicó en su cuenta de Twitter con el mensaje “#SoyCapaz”.

Alistan consejo de seguridad en Boyacá por posible resurgimiento de guerra verde: En Boyacá hay expectativa de lo que pueda ocurrir en el occidente del departamento con la muerte del esmeraldero Luis Murcia alias ‘El Pequinés’ Se teme que el homicidio pueda desatar una ‘guerra verde’.

Carlos Palacino, a responder por Saludcoop este viernes en la Fiscalía: Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, en la mira de las autoridades y señalado de ser uno de los 'cerebros' del desvío de recursos y el descalabro financiero de la EPS, rendirá este viernes interrogatorio ante la Fiscalía.

Sindicato de la Unidad de Protección comienza protesta por déficit presupuestal: El sindicato de la Unidad Nacional de Protección adelanta un plantón en la sede de la entidad en Puente Aranda.

Yahoo! denuncia que EE.UU. lo "amenazó" para que cooperara con la NSA: El gigante de internet Yahoo! denunció hoy haber recibido "amenazas" por parte del Gobierno de Estados Unidos para forzarle a cooperar con la Administración y entregar datos de los usuarios en el marco del programa de vigilancia PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Consejo de seguridad por posible guerra verde tras asesinato de ‘Pequinés’: En Boyacá hay expectativa de lo que pueda ocurrir en el occidente del departamento con la muerte del esmeraldero Luis Murcia alias ‘El Pequinés’ Se teme que el homicidio pueda desatar una ‘guerra verde’.

Continúa emergencia por incendio forestal en Soacha: Un incendio forestal en Soacha, Cundinamarca está consumiendo varios lotes cerca al cementerio del municipio desde este jueves.

Fotos de la hermosa belga que ‘acosa’ a Neymar por redes sociales: La modelo belga Chris AC ha dejado claro su amor por Neymar en las redes sociales e incluso ha llegado a asegurar que está aprendiendo portugués en honor al futbolista brasileño.

Batallón que pinta corazones en Bogotá asegura no tiene relación con la Alcaldía: El estudiante Sebastián Caballero, integrante del ‘batallón’ que está pintando corazones en cada hueco que repara la polémica máquina ‘tapahuecos’ de la Alcaldía de Bogotá, aseguró que es un grupo totalmente desvinculado de Gustavo Petro.

Colegios en concesión se salvarán a uno o a tres años: secretario de Educación: El secretario de Educación Distrital, Óscar Sánchez, aseguró que lo que se buscará al salvar los colegios en concesión es rescatar y valorar la labor educativa de estas instituciones.

Los integrantes de las FF.MM. que se entrevistarán con hacker Sepúlveda: El inspector general de las Fuerzas Militares anuncia cuáles son los integrantes de la comisión que entrevistará al hacker Andrés Sepúlveda.

Jorge Oñate rinde interrogatorio en la Fiscalía por crimen de Efraín Ovalle: Con la 'aplanadora' llegó arrasando el vallenato Jorge Oñate a la Fiscalía en donde estaba previsto fuera a 'cantar', pero por el crimen de su primo Efraín Ovalle, con el que lo vinculan.

El Mundial de Clubes sería el motivo de la llegada de Yepes a San Lorenzo: En una entrevista al diario El Clarín de Argentina, el defensor de San Lorenzo Mauro Cetto aseguró que Mario Alberto Yepes estaría interesado en unirse a ‘El Ciclón’ debido a que el equipo participará en el Mundial de Clubes por haber ganado la Copa Libertadores.