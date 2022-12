Programa completo de Mañanas BLU 22 de julio de 2015

Es la forma de callarme: María C. Alonso sobre trámite de retiro de nacionalidad: María Conchita Alonso, cantante nacida en Cuba, con nacionalidad venezolana, se refirió en Mañanas BLU al trámite que adelanta el gobierno del vecino país, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, para quitarle su ciudadanía.

Después de escuchar a De la Calle hay asomos de tranquilidad: Uribe: El expresidente Álvaro Uribe, En medio del debate de control político sobre el proceso de paz que se cumplió en el Congreso de la República, dijo que "hay un cambio en las conversaciones que da unos asomos de tranquilidad".

Cédula, pasaporte y libreta militar se tramitarán por Internet: A mitad del 2016, los colombianos podrán realizar a través de internet lostrámites de pasaporte, duplicado de la cédula, convalidación de títulos, libreta militar, afiliación a salud e historia laboral y pensional, entre otros.

El tuit que le costó un contrato a un jugador en España: Julio Rey es un futbolista de 20 años que tenía ya un contrato firmado para ser nuevo jugador del Deportivo La Coruña de España pero el club gallego dio marcha atrás a último momento tras descubrir un tweet ofensivo que el jugador había publicado en su perfil de Twitter en 2012.

Yihadista turco fue el autor del ataque que dejó 32 muertos: Un ciudadano turco que pasó varios meses en las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria fue, con toda probabilidad, el autor del atentado suicida que el lunes causó 32 víctimas en Suruç, una localidad del sureste deTurquía, aseguran hoy varios diarios.

River clasifica a la final de la Libertadores después de 19 años: El River Plate de Argentina clasificó a la final de la Copa Libertadores de América después de 19 años al empatar 1-1 (0-0) en la vuelta de semis ante elGuaraní de Paraguay la noche del martes en el estadio Defensores del Chacode Asunción ante unos 20.000 espectadores.

Joven resultó herido en atraco dentro de una estación de TransMilenio: Pasadas las 11 de la noche, en la estación del Sena con Autopista Sur tres delincuentes siguieron a Daniel Andrés Jiménez de 22 años, quien mientras esperaba el bus en el costado norte de la estación, fue intimidado con cuchillos y golpeado.

Corte condenó a Italia por no reconocer derechos de parejas homosexuales: Por no ofrecer una protección jurídica adecuada ni reconocer los derechos de las parejas homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Italia.

Trump reveló el número de celular de un rival republicano al que llamó “idiota”: El polémico aspirante a la candidatura presidencial republicana Donald Trump llamó a uno de sus rivales de partido, el senador Lindsey Graham, "idiota" en un acto público e invitó a los asistentes a que lo llamaran a su número privado, que él mismo les facilitó.

España "en plena actividad" para hallar a los periodistas desaparecidos en Siria: España está trabajando "en plena actividad" para encontrar a los tres periodistas españoles desaparecidos desde el 12 de julio en la zona de Alepo, en el noroeste de Siria, aseguró este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

¿Un alivio? Ashley Madison borrará perfiles de usuario de forma gratuita: A través de un comunicado, Avid Life Media manifestó que borrará perfiles de usuario de forma gratuita, al menos de manera temporal.

En firme libertad condicional de alias ‘Don Antonio’: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme la libertad condicional otorgada al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flores alias ‘Don Antonio’, que fue otorgada por el Tribunal de Barranquilla.

Proceso de paz no es un sistema solar que gira alrededor de Uribe: Roy Barreras: Al hacer un balance del debate de control político a los diálogos de paz, el senador Roy Barreras, dijo en Mañanas BLU que el proceso de paz no es un sistema solar que gira alrededor de Uribe.

Reinicia desminado humanitario tras muerte de soldado Martínez: Luego de 8 días de suspensión del proceso de desminado en la vereda el Orejón en el municipio de Briceño, tras la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez, quien murió por la activación de una mina antipersona instalada por las Farc, este miércoles se reactiva este proceso, el cual contará con altosestándares de calidad y seguridad, así como lo afirmó el ministro de defensa Luis Carlos Villegas a través de su cuenta de Twitter (Lea también: Con incorporación de robots reanudarán desminado en El Orejón, Antioquia ).

¡Prepárese para la llegada de Windows 10! Esto debe saber antes de instalarlo: Microsoft anunció desde principios de este año la llegada de Windows 10, la nueva versión de su sistema operativo que funcionará con ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y hasta con la videoconsola Xbox; y lo mejor es que será gratuita, hasta el 29 de julio de 2016, para los usuarios de Windows 7, 8.1 y Phone 8.1.

Autoridades investigan quema de bus en vía San Juan de Arama-Vista Hermosa, Meta: Fue incinerado un bus intermunicipal en la vía que comunica a San Juan de Arama con Vista Hermosa, al sur del departamento del Meta, cerca al casco urbano del municipio.

Los $1.5 billones son un salvavidas para hospitales, no para las EPS: MinSalud: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refirió en BLU Radio al ‘salvavidas’ de 1.5 billones de pesos para el sistema de salud, que anunció el Gobierno, y aclaró que se trata de recursos que van únicamente a hospitales.

Otros ‘tibios’ acercamientos de Uribe a los diálogos de paz: En medio del debate de control político sobre el proceso de paz el martes 21 de julio en el Congreso, el expresidente Álvaro Uribe dijo que, tras escuchar al jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, le queda “un asomo de tranquilidad", lo que muchos han interpretado como un “giro” del exmandatario en sus consideraciones sobre los diálogos de paz. (Lea también: Después de escuchar a De la Calle hay asomos de tranquilidad: Uribe )

En libertad continuará exmagistrado de la Judicatura por desfalco de la DNE: Una juez de control de garantías de Bogotá, decidió no cobijar con medida de aseguramiento al ex magistrado Luis Fernando Sáchica, investigado por supuestamente haber entregado de forma irregular bienes incautados a la mafia, desde la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Trabajadores protestan en el país por crisis en el sistema de salud: Médicos, funcionarios y, en general, trabajadores de hospitales del paísadelantan una protesta en las principales ciudades por crisis en el sistema de salud.

A Distrito le quedó grande recolección de basuras: empleado de Aguas de Bogotá: Víctor Salcedo, trabajador de Aguas de Bogotá, operador encargado de larecolección de basuras en la capital del país, aseguró que a la administración “le quedó grande” la recolección de basuras.

No podemos ocultar que hay un problema grave en Doña Juana: Aguas de Bogotá: Óscar Parra, gerente de Aguas de Bogotá, aseguró en entrevista con Blu Radio que la empresa no puede desconocer el problema grave que enfrenta el relleno de Doña Juana, lo cual ha causado una crisis de basuras en siete localidades de la ciudad, pero señaló que la solución depende de la Uaesp mas no de su gestión. (Lea también: Siete localidades de Bogotá, con problemas de basuras por falla en recolección )

Muchos políticos quieren aprovechar imagen de Centro Democrático: Alfredo Ramos: Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático, dijo en Mañanas BLU que la ciudadanía sabe que hay muchos “que quieren recurrir a prácticas politiqueras” para ganar avales de la colectividad.

Este miércoles será el interrogatorio del general Bernal por falsos positivos: Ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia rendirá interrogatorio este miércoles el general en retiro Ricardo Andrés Bernal, el cual había sido programado inicialmente para el primero de julio.

Van Garderen, tercero de la general, abandona el Tour de Francia: El ciclista estadounidense Tejay van Garderen, tercero de la general del Tour de Francia, abandonó en el transcurso de la decimoséptima etapa, víctima de problemas físicos, por lo que el español Alejando Valverde, cuarto, sube provisionalmente al podio.

Nairo y Froome no se sacan ventaja tras etapa 17 del Tour de Francia: El alemán Simon Geschke (Giant) ganó en solitario este miércoles en la 17ª etapa del Tour de Francia con final en Pra-Loup, en la primera de las cuatro jornadas alpinas que restan hasta el final de la carrera, el domingo en París.

Luis Alfonso Hoyos no asistió a audiencia de imputación de cargos: El asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos no asistió a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

