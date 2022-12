Programa completo de Mañanas BLU 8 de septiembre de 2014

Un joven murió tras enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios: Sobre las tres de la mañana del pasado domingo, en el sur de Bogotá, se presentó un enfrentamiento entre hinchas de Santa Fe y Millonarios que dejó como saldo la muerte de un joven de 26 años que al parecer fue asesinado por un seguidor del conjunto albiazul.

Publicidad

Panamá deportará a María del Pilar Hurtado si hay orden de Interpol: El gobierno de Panamá deportará a la exdirectora de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, acusada en su país de espiar a opositores, si llega una orden de Interpol, aseguró este domingo la canciller Isabel de Saint Malo.

Las polémicas declaraciones de presentador argentino sobre Cerati:Pablo Rago, un presentador de televisión encendió la polémica por un comentario un poco desafortunado sobre la vida de Gustavo Cerati.

Publicidad

Joven de 13 años hirió a su profesor con arma blanca: Un joven de 13 años hirió a su profesor delante de sus compañeros en un colegio del suroriente de Bogotá. Lo atacó cinco veces con arma blanca.

Publicidad

Gremio cafetero eligió a sus representantes regionales: Cifras preliminares, reportadas por la Federación Nacional de Cafeteros, más de 245 mil caficultores en 568 municipios hicieron parte de las elecciones cafeteras que se realizaron este 6 y 7 de septiembre.

Francisco Santos comenzó a promover su candidatura a la Alcaldía de Bogotá: Cerca de 500 personas se reunieron en la localidad de Kennedy para presenciar un acto por parte del ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, en donde se evidenciaron sus primeras intenciones para ser el próximo alcalde de Bogotá

Publicidad

Duques de Cambridge esperan su segundo hijo: Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, están esperando su segundo hijo, que será cuarto en la línea de sucesión al trono británico, anunció hoy un portavoz oficial.

Publicidad

Claudia Alende, la gran favorita a Miss Bum Bum 2014: Claudia Alende, para muchos la doble de Megan Fox, es la candidata para quedarse con el título de Miss Bum Bum 2014, el concurso que elige la mejor cola de Brasil.

Ejército neutralizó 21 a integrantes de las Farc y ELN: Veintiún integrantes de las guerrillas de las Farc y el ELN fueron neutralizados, según el comandante de la Tercera División del Ejército.

Publicidad

Libra esterlina bajó ante posible independencia de Escocia: La libra esterlina cayó hoy a su nivel más bajo en diez meses debido a la incertidumbre sobre el futuro de Escocia tras la publicación de una encuesta que otorga por primera vez la victoria del "si" a la escisión.

Publicidad

Jóvenes estudiantes expulsados ya fueron presentados a tribunales venezolanos: Los dos jóvenes deportados por Colombia, Lorent Saleh y Gabriel Valle, ya fueron presentados ante un tribunal de Caracas el fin de semana, que remitió el caso a un tribunal de la ciudad de Valencia.

Uribismo denuncia existencia de lista de opositores venezolanos en Colombia: El uribismo denunció la existencia de una lista de opositores venezolanos residentes en el país, que estaría en manos de las autoridades colombianas.

Publicidad

¿Se debe enviar a la cárcel funcionarios que comentan errores técnicos? Debate: Tras el anuncio del exdirector del IDU, Andrés Camargo, de entregarse a la justicia para cumplir una condena en su contra por presuntas irregularidades en contratos para la construcción del tramo de TransMilenio de la Autopista Norte, los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente a si se debe o no meter a la cárcel a funcionarios que han cometido errores técnicos.

Publicidad

Cuatro niños muertos y dos adultos heridos tras un incendio en Chicago, EE.UU.: Cuatro niños murieron y al menos dos adultos fueron hospitalizados gravemente heridos como consecuencia de un incendio esta madrugada en un edificio de apartamentos en Chicago, informó la Policía.

“Lorent Saleh estaba atentando contra la paz social”: Migración Colombia: Sergio Bueno, director de Migración Colombia, negó en BLU Radio la existencia de una lista de opositores al Gobierno venezolano en manos de las autoridades colombianas para ser expulsados y dijo que estos procedimientos se están haciendo de acuerdo a la ley.

Publicidad

¡Mucho cuidado! Este hombre es el terror de las selfies sexys en redes sociales: Tindafella es un australiano que ya es considerado el terror de los perfiles considerados como sexys en las redes sociales.

Publicidad

Tengo mi conciencia tranquila: gobernador de Arauca ante investigación: El Gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le salió al paso a los rumores y comentarios sobre el proceso de investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra, por supuesta participación en política.

“Soy Capaz”: La radio colombiana lanza histórica campaña: Este lunes comenzó un evento único e histórico en la radio colombiana en el que las principales emisoras del país y sus talentos se unieron para demostrar que en el país es posible decir ‘Soy Capaz’ y apoyar un eventual escenario de posconflicto.

Publicidad

“Rectora dijo que no podíamos tener gente como esa”: compañera de Sergio Urrego: Una compañera del colegio de Sergio Urrego, el joven que se suicidó por matoneo homofóbico, aseguró en BLU Radio que fueron las mismas directivas del Gimnasio Castillo Campestre las que iniciaron la presión al joven por su condición sexual.

Publicidad

El colegio podría ser amonestado o cerrado: MinEducación tras suicido de Sergio: Secretaría de Educación impondría amonestación la cancelación del funcionamiento de la institución”.

Joseph Blatter aspirará a un quinto mandato al frente de la Fifa: Joseph Blatter, de 78 años, presidente de la FIFA desde 1998, continúa su camino hacia un quinto mandato, tras haber anunciado el lunes que hará oficial pronto una candidatura que se veía clara desde hace tiempo.

Publicidad

Falcao, a la espera del permiso de trabajo para debutar en el Manchester United: El atacante colombiano se encuentra en Miami a la espera de recibir el permiso de trabajo que se otorga en Inglaterra para luego unirse a los entrenamientos de su nuevo club, el Manchester United, con el que espera debutar el próximo domingo ante el Queens Park Rangers.

Publicidad

De gran iniciativa califica Juan Manuel Santos la campaña 'Soy Capaz': El presidente Juan Manuel Santos se pronunció respecto a la campaña del sector privado ‘Soy Capaz’, que une a los medios de comunicación y a las grandes empresas del país en torno a la paz de Colombia.

Farc y Clan Úsuga serían los responsables de recientes ataques en Antioquia: El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, le confirmó a BLU Radio que fueron ocho los ataques perpetrados el pasado fin de semana contra miembros de la Policía Nacional.

Publicidad

Gobierno no descarta incrementar tarifa del impuesto al patrimonio: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que uno de los puntos que tendrá la reforma tributaria que se pasará a consideración del Congreso de la Republica contiene, además de la prórroga del 4x1000 y del impuesto al patrimonio, el incremento de la tarifa de este último desde el actual 1,5% a 2,25% a partir del próximo año.

Publicidad

Denuncian nuevo caso de matoneo en colegio de Bogotá: En medio de la conmoción que causó el suicidio del joven Sergio Urrego, quien se quitó la vida por el matoneo que recibió en su colegio por el hecho de ser homosexual, este lunes se conoció de otro caso terrible de bullying en el sur de la capital del país.

Maradona y un nuevo escándalo en su visita a Croacia: Luego de su visita al papa Francisco en Roma, el ‘Pelusa’ viajó a la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, para descansar. Como es ya costumbre en el argentino cada vez que visita un nuevo lugar, estuvo en varias discotecas de la ciudad disfrutando del ambiente y la fiesta europea.

Publicidad

Fiscalía nos contrató por ser expertos, no por ser cercanos: Pedro Medellín: La Fiscalía adjudicó “a dedo” más de 3 mil millones de pesos para contratistas que elaboran conceptos sobre marco para la paz y justicia transicional, según reveló El Espectador en un artículo denominado “La plata de la Fiscalía para la paz”.

Publicidad

Millonarios ya no vendería sus acciones y Ortiz volvería a la cabeza del club: Millonarios ya no vendería sus acciones y Juan Carlos Ortiz volvería a la cabeza del club embajador.



"Si Ribery se niega a jugar con Francia será suspendido": Platini: El presidente francés de la UEFA Michel Platini avisó este domingo en una entrevista publicada en el periódico alemán Bild a su compatriota Franck Ribery que podría ser "suspendido tres partidos con el Bayern Múnich" si se niega a ir a una convocatoria con Francia.

Publicidad

En video quedó registrado cruce de puñetazos entre ciclistas de Vuelta a España: El ciclista ruso Ivan Rovny y el italiano Gianluca Brambilla se fueron a los golpes mientras disputaban la etapa 16 de La Vuelta a España, que se corre en San Martín del Rey Aurelio La Farrapona.

Publicidad

Gobierno busca ampliar base del impuesto al patrimonio: El Gobierno ampliaría el impuesto al patrimonio, que hoy en día pagan los colombianos con bienes superiores a los 1000 millones de pesos.

Exdirector del IDU Andrés Camargo se entregó a la justicia: El exdirector del IDU Andrés Camargo ya se entregó al CTI de la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el castigo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá a cinco años de cárcel por los líos de las losas de TransMilenio en la Autopista Norte.

Publicidad

Delincuencia en Venezuela se está “colombianizando”, según MinInterior de Maduro: El ministro de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, dijo en una entrevista al diario Panorama de ese país que “se está ‘colombianizando’ la actuación de las bandas delincuenciales y hay algo que en la sociedad venezolana está permeando mucho que es el uso de la violencia para resolver los problemas”.

Publicidad

“Tapahuecos nunca estuvo dañada, estaba mal calibrada”: director de UMV: Juan Carlos Abreu, director encargado de la Unidad de Mantenimiento Vial, dijo en BLU Radio que la máquina ‘tapahuecos’ nunca ha estado dañada y que solo presentó problemas de “calibración”.

Santos y Gaviria se enfrentarían por reemplazo de Rojas en el Consejo de Estado: El viernes pasado se venció el plazo para inscribir los candidatos que reemplazarán al magistrado Alberto Rojas en el Consejo de Estado.

Publicidad

Banco Sabadell entrará con fuerza a Colombia: Hay novedades en el proceso del Banco Sabadell, de España, por instalarse en Colombia y otros países de la región. Las novedades se están dando desde Barcelona en la escuela de negocios Esade donde hubo una reunión de la Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y una intervención posterior de Jaime Guardiola, consejero delegado de Sabadell, en la que se empiezan a destapar esas cartas en las que Latinoamérica en su conjunto es identificada por el banco como la alternativa de inversión más rentable en el mediano plazo porque al final saben que los márgenes de crecimiento en el mercado español y europeo como al final han reconocido son limitados.

Publicidad

Tengo el vestido de baño pero no sé si lanzarme: Pacho Santos sobre candidatura: El ex vicepresidente Francisco Santos dijo en BLU Radio que el acto que hizo anoche en la localidad de Kennedy no significa que haya lanzado su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, sino un proyecto para buscar que “la ciudad salga de la noche oscura”.

Costo de vida en Colombia aumentó 0,20% en agosto: El Dane reveló que en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto se ubicó en 0,20% cifra superior al 0,12% que esperado por los agentes del mercado.