Programa completo de Meridiano BLU 15 de septiembre de 2014

MinDefensa rechazó asesinato de operarios de Ecopetrol a manos del ELN: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó el asesinato de dos contratistas de Ecopetrol cuando reparaban un tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, presuntamente por francotiradores del ELN.

Otros 37 líderes indígenas de Chocó están amenazados, según la Onic: Otros 37 líderes indígenas del departamento del Chocó estarían en riesgo. Así lo manifestó Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, quien rechazó y condenó el asesinato de los dos líderes indígenas e hizo un llamado al Estado para que proteja a estas comunidades.

Consejo de Estado dejó en firme sanción a clínicas por paseo de la muerte: El Consejo de Estado dejó en firme una millonaria sanción a tres clínicas de Santa Marta porque se negaron a prestar los servicios de atención de urgencias a un menor de cinco meses de edad que desencadenó en su muerte.

Estación de gasolina cerca de embalse en La Calera no podrá operar: CAR: La Corporación Autónoma Regional advirtió que la estación de gasolina ubicada cerca del embalse de San Rafael, en La Claera, no podrá ejecutar carga de gasolina ni operar hasta que no cuente con un plan de contingencia. Así lo anunció el director de la entidad Alfred Ballesteros.

Un transformista fue asesinado a pedradas en una calle de Medellín: El transformista Gabriel Mario Duque López, de 46 años de edad y que se hacía llamar Marcela, fue asesinado a pedradas en una calle de Medellín.

Juez dejó en libertad a borracho que causó la muerte de menor de 13 años en Cali: La familia del menor de 13 años que murió tras ser arrollado por un conductor con grado 1 de alcoholemia en Cali, se declaró indignada porque un juez dejó en libertad al agresor.

MinSalud, a responder ante el Congreso por brote de Chikunguña: Algunos congresistas anunciaron que citarán al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para para que explique por qué no se adoptaron las medidas necesarias para evitar la entrada de la enfermedad al país.

