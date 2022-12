Programa completo Mañanas BLU 14 de julio de 2015

New Horizons alcanza su mayor aproximación a Plutón: siga aquí los detalles: La sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA en 2006, pasó este martes a su menor distancia de Plutón, en un vuelo histórico que permitirá obtener más información sobre el planeta enano, según la agencia espacial estadounidense.

Video: Mujer enloquece porque su celular se quedó sin batería: La vida en pleno siglo XXI está cada vez más ligada a los aparatos electrónicostales como computadores, tablets y sobre todo celulares.

Nuevo fraude a la salud a través de terapias tipo ABA: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, llamó “abusos sistemáticos” a los recobros irregulares al Fondo de Solidaridad y Garantías-Fosyga por las más de 30 mil tutelas presentadas para acceder a terapias de Análisis Conductual-ABA, para menores de edad en el espectro autista.

Fabio Capello deja de ser seleccionador de Rusia: La Federación Rusa de Fútbol anunció este martes la ruptura del contrato del italiano Fabio Capello como seleccionador de su equipo nacional, un cargo que ocupaba desde julio de 2012.

Policía concentrará esfuerzos en lucha contra el narcotráfico: general Palomino: El general Rodolfo Palomino , director de la Policía Nacional, llegó el lunes en la noche a Bucaramanga a visitar a los cinco uniformados que resultaron heridos en los combates que se presentaron en San Pablo, sur de Bolívar, y desde allí se refirió al desescalamiento del conflicto. (Lea también: Abatidos tres guerrilleros que atacaron a erradicadores en Bolívar )

Paramilitarismo y narcotráfico colombiano se han apoderado de Venezuela: Maduro: En una operación que se desarrolló simultáneamente en cuatro puntos de Caracas, y otros en el estado Aragua, en el centro del país, fueron capturados 230 antisociales buscados por diversos delitos. (Lea también: Policía despliega vasto operativo en el ‘Bronx’ de Caracas, Venezuela )

Fuga de 'El Chapo' costó unos 50 millones de dólares: alias 'Popeye': Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, dijo en entrevista con Univisión que la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, costó unos 50 millones de dólares.

Acuerdo con Irán detendrá proliferación de armas nucleares: Obama: El presidente Barack Obama aplaudió el histórico acuerdo nuclear alcanzado con Irán , afirmando que está basado en la verificación no en la confianza, por lo que ayudará a detener la proliferación de armas nucleares en la región.

Alegra saber que la justicia hace algo: Awá sobre imputación a Farc por masacre: Francisco Cortés Wanga, secretario general de la comunidad indígena de Awá, en Nariño, en entrevista con Blu Radio revivió cómo fueron los hechos en los que las Farc asesinaron a 17 miembros del grupo indígena asesinados el 4 de febrero del año 2009.

Calamardo, bebés y hasta cambio extremo: con ustedes el #DontJudgeMeChallenge: Un nuevo fenómeno se ha tomado las redes sociales hasta el punto de viralizarse.

Niña que apareció en Santa Marta fue retenida por un adulto: Policía: La coronel Sandra Vallejo, comandante de Policía de Santa Marta, reveló enMañanas BLU que Jessica Patricia Arias, la niña que por 18 días estuvo desaparecida, fue retenida por un adulto y que por lo tanto la menor no sobrevivió por sí sola.

Ataque con granada a estación de Policía de Puerto Valdivia deja dos heridos: El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, atribuyó al frente 18 de las Farc el ataque con granadas a la subestación de Policía del corregimiento de Puerto Valdivia, en jurisdicción de Valdivia, norte del departamento.

Esta es la primera imagen en HD que la humanidad conoce de Plutón: Esta foto, publicada por la NASA en su cuenta de Twitter , es la primera que la humanidad conoce de Plutón en el acercamiento logrado por la sonda espacial New Horizons.

La mujer más sexy de 2015 estalla las redes con fotos de su viaje por Italia: Emily Ratajkowski , es la mujer más sexy del año, según la revista GQ, quien se encuentra en Italia de vacaciones y ha compartido con sus seguidores de Instagram sensuales fotos de lo bien que la pasó en su viaje.

Taxistas entrarán en paro el 29 de julio: Los taxistas anunciaron que entrarán en paro desde el próximo 29 de junio a nivel nacional.

Plutón tiene los tres elementos para que haya vida: directora de New Horizons: La colombiana Adriana Ocampo, directora de la misión New Horizons, celebró en Mañanas BLU la “hazaña” ocurrida este martes, cuando por primera vez el hombre llega, al menos con una sonda, a los límites del sistema solar.

Petro denuncia asesinato de empleados de Aguas de Bogotá; empresa lo contradice: A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denunció que dos miembros del sindicato de Aguas de Bogotá fueron asesinados en la noche del lunes, ambos con armas de fuego (Lea también: Muerte de bombero Diego Fernando Castro es un crimen político: Gustavo Petro ).

Investigan si con documentos falsos se logró levantar embargo a bienes de Alvear: La Fiscalía reveló que a través de documentos falsos que fueron presentados ante varios juzgados, se logró levantar las medidas de embargo que pesaban sobre los bienes de la Universidad San Martín.

Pacto entre Irán y EEUU, nuevo triunfo de diplomacia sobre confrontación: Santos: El presidente Juan Manuel Santos celebró el acuerdo alcanzado entre Irán y elGrupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania) para limitar el programa atómico iraní y que no pueda producir armas, al tiempo que se levantan las sanciones que estrangulan la economía de ese país (Lea también: Acuerdo con Irán detendrá proliferación de armas nucleares: Obama ).

Los puntos clave del acuerdo nuclear entre Irán y seis grandes potencias: Irán pactó con seis grandes potencias un histórico acuerdo para poner fin a trece años de disputa sobre su controvertido programa nuclear.

No nos oponemos a consulta antitaurina; advertimos tiempos: Registraduría: En diálogo con Blu Radio, el registrador delegado para Asuntos Electorales,Alfonso Portela, aseguró que no se están oponiendo a la realización de laconsulta antitaurina que plantea el Concejo de Bogotá, sino que advierten que por tiempo es posible que no llegue a coincidir con las elecciones del 25 de octubre.

Nairo Quintana llegó tercero en etapa 10 del Tour; ahora tercero en la general: El británico Chris Froome se impuso este martes en la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia y afianzó su ventaja en la general, en la que el colombiano Nairo Quintana, tercero en meta, parece el único capaz de plantarle cara.

