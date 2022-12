Programa completo Mañanas BLU 15 de julio de 2015

Donald Trump usó soldados nazis para imagen de campaña: El multimillonario estadounidense y candidato presidencial Donald Trumpvolvió a levantar una polémica el martes al publicar en su cuenta Twitter un aviso de campaña con la bandera de Estados Unidos y una imagen de supuestos soldados nazis.

Polémico mensaje de Marlon Moreno a ‘El Chapo’: El actor Marlon Moreno, quien hizo las veces de ‘El Capo’ en una producción nacional está siendo objeto de críticas por enviar un mensaje al fugado jefe delCártel de Sinaloa, Joaquín, ‘El Chapo’ Guzmán.

Acuerdo nuclear es un paso hacia la estabilidad internacional: Cancillería: A través de un comunicado de la Cancillería , el Gobierno colombiano celebró el acuerdo alcanzado por los países del G5 + 1 e Irán para limitar el programa nuclear de ese país. (Lea también: Pacto entre Irán y EEUU, nuevo triunfo de diplomacia sobre confrontación: Santos )

El acuerdo nuclear abre muchos interrogantes en Irán: El histórico acuerdo alcanzado entre Irán y el Grupo 5+1, un total cambio del escenario político global con la reincorporación del país asiático como actor activo a la comunidad internacional, abre también muchos interrogantes sobre cuál será ahora la evolución en el seno de la República Islámica (Lea también: Republicanos se oponen a acuerdo nuclear con Irán por "peligroso" ).

Atraco en bus alimentador de TransMilenio dejó una persona herida: Según la Policía, tres delincuentes armados con cuchillos intimidaron a los pasajeros de un bus alimentador que se dirigía hacia el Portal Norte.

Registran atentado contra pozo petrolero en Yondó, Antioquia: Hacia la medianoche del martes se presentó un atentado contra un pozo petrolero en Yondó, zona limítrofe entre Antioquia Y Santander, en el Magdalena Medio.

El crudo Brent sube hasta 58,60 dólares: El barril del crudo Brent para entrega en agosto abrió al alza en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, al cotizar a 58,60 dólares, un 0,15 % más que al cierre de la sesión anterior.

Video muestra momento en que ELN explotó helicóptero en Norte de Santander: Un video muestra el momento en que el helicóptero Black Hawk salta por los aires tras caer en un campo minado en hechos ocurridos el pasado mes de junio en Teorama, Norte de Santander.

159 países se dan cita en Cali para buscar estrellas en el Mundial de Atletismo: Con la participación de 159 delegaciones se inaugurará este miércoles en la ciudad de Cali el IX Campeonato Mundial de Atletismo de Menores, competencia en el que se darán cita los Usain Bolt o Caterine Ibargüen del futuro.

Parlamento griego debate primer paquete de medidas impuesto por socios europeos: El Parlamento griego empezó esta mañana a debatir en comisiones el primer paquete de medidas que los socios de la eurozona han impuesto al Ejecutivo como condición previa para iniciar las negociaciones sobre el tercer programa de rescate.

¡Espectacular! Vea el primer salto cuádruple mortal en bicicleta de la historia: El pasado domingo 12 de julio un neozelandés de 28 años, llamado Jed Mildon, realizó una nueva proeza nunca antes lograda.

Consejo de Estado estudiaría millonaria demanda contra Álvaro Uribe: Se trata de una demanda presentada por la Gobernación de Antioquia contra el exgobernador de ese departamento y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, con que se pretende que Uribe cancele un millonario suma de dinero por el despido injustificado de John Jairo Patiño Campuzano, trabajador de la Fábrica de Licores de Antioquia, en 1997.

Simón Gaviria, molesto por recorte de presupuesto en Planeación Nacional: El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas BLU que hay molestia elDepartamento Nacional de Planeación por el recorte del presupuesto que se le había asignado en el plan de desarrollo.

¿Son las Farc un cartel de drogas por financiarse con el narcotráfico? El debate: La más reciente y polémica declaración del expresidente Álvaro Uribe surgió a propósito de la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en México, hecho que lo llevó a argumentar que las Farc son la principal proveedora de cocaína a los carteles mexicanos. (Lea también: Hay conmoción por fuga de capo y aquí firman acuerdo con sus proveedores: Uribe )

Si no son Lostiquetesmasbaratos.com entonces no deberá llamarse así: SIC: El superintendente de Industria y Comercio encargado, Felipe Serrano, explicó el alcance de la decisión en la que decreta una medida cautelar judicial contra Casa del turismo Colombia S.A.S. y Global bussines solution S.A.S., firmas propietarias de la página web lostiquetesmasbaratos.com, donde le ordena que no se anuncie en el mercado usando la expresión “los tiquetes más baratos” mientras los tiquetes aéreos que se ofrezcan en dicha página web, no sean los de más bajo precio en el mercado colombiano.

¿Nairo evitó controles antidoping? Esto dice Vicenzo Nibali: El diario New York Times, en un artículo sobre la actuación de Chris Fromme, en donde, dice el titular “aplastó a sus competidores”, cita a unas declaraciones de Vicenzo Nibali a la Gazzetta dello Sport, en donde sugiere que el colombiano Nairo Quintana evitó los controles antidoping antes del Tour de Francia.

Con apretón de presupuesto se congelan nómina y gastos de Estado: MinHacienda: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en Blu Radio que con las medidas de recorte de presupuesto solo se afecta la nómina y los servicios personales de los funcionarios públicos, pero no el sector de las trasferencias.

Taller ‘El Chapo’, nos especializamos en escapes: foto viral sobre la fuga: La fuga de ‘El Chapo’ Guzmán definitivamente ha sido el hecho internacional que se ha llevado el protagonismo durante esta semana, pues no solo ha quedado consignada en medios serios sino que se ha hecho viral a través de memes y diversas parodias. (Vea también: México revela video de la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán )

Príncipe William y su primer día de trabajo como piloto de ambulancias aéreas: El príncipe William de Reino Unido fue noticia en las últimas horas, al iniciar en su primer día como piloto de ambulancias y patrullas de Policía aéreas.

El dato: Policía tendría grabaciones de negociadores de Farc ordenando atentados: Según el periodista de Mañanas BLU, Felipe Zuleta, el director de Inteligencia de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, recibió unos informes desde Cuba los cuales contendrían, según sus fuentes, grabaciones de algunos comandantes sentados en la mesa de negociaciones dando instrucciones de realizar atentados en Colombia.

¿Qué registraría una cámara Go Pro con alas? Gaviota ‘ladrona’ lo probó: Una pareja de turistas alemanes fueron víctimas de un hurto por parte de unagaviota cuando se encontraban en las islas Cíes en España.

FMI sitúa la inflación en Venezuela en más del 100 % para 2015: El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó hoy que Venezuela alcanzará una tasa de inflación superior del 100 %, y ahondará su recesión hasta el 7 % este año, en el marco de unas políticas macroeconómicas que consideró "insostenibles".

A interrogatorio 618 personas por presunto fraude en inscripción de cédulas: La Fiscalía reveló este miércoles que llamó a interrogatorio a 618 personas por presunto fraude en la inscripción de cédulas para las próximas elecciones.

Liliana Rendón anuncia tutela si CD no la avala como candidata a Gobernación: La candidata a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático Liliana Rendón, habló en entrevista con Blu Radio sobre la supuesta pelea con el senador Álvaro Uribe.

Ecopetrol denuncia cinco nuevos atentados contra infraestructura petrolera: A través de un comunicado, Ecopetrol manifestó su rechazo a los recientes atentados de las Farc a la infraestructura petrolera en tres departamentos del país: Putumayo, Antioquia y Nariño, los cuales aseguran que “pusieron en riesgo la vida de las personas y el medio ambiente”.

Todo listo para el Claro Open de Tenis de Bogotá: Manuel Maté, director del Claro Open de Tenis, relató detalles de este evento que se celebrará del 20 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes de Bogotá.

Más grande que el túnel de La Línea: vea aquí el ‘blooper’ de Diego Lopez: El suceso ocurrió en un partido amistoso en donde el club ‘rossonero’ se enfrentaba al modesto Legnano.

El polaco Rafal Majka se impone en la undécima etapa del Tour de Francia: El polaco Rafal Majka se impuso hoy en la undécima etapa del Tour de Francia tras culminar en solitario la primera escapada larga de esta edición y conseguir así en Cauterets su tercer triunfo en la ronda gala.

FMI baja a 3,0 la proyección de crecimiento de Colombia para 2015: El encargado para América Latina del Fondo Monetario Internacional,Alejandro Werner, reveló desde Washington en rueda de prensa que la proyección de crecimiento económico de 2015 para Colombia fue bajada a 3,0 por ciento, pese a que el pasado mes de abril había proyectado un crecimiento de 3,4 por ciento para el presente año.

Las 10 universidades de Colombia que mejor preparan a estudiantes de pregrado: La ministra de Educación, Gina Parody , presentó el Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación Superior, MIDE, una nueva herramienta que le permitirá al país generar un diálogo en torno a la calidad y las estrategias de mejoramiento en universidades e instituciones.

Compañía de dulces Aldor le apuesta a posicionarse en el exterior: La compañía establecida en Cali, fundada en 1991, planea dentro de su estrategia posicionarse en otros países como Costa Rica y El Salvador para recuperar sus exportaciones que se han visto afectadas por la situación en Venezuela y por los aranceles en Ecuador.