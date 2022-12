Programa completo Mañanas BLU 17 de julio de 2015

No tengo sida: víctima de ciberacoso publica conmovedor video para defenderse: En tiempos de redes sociales es muy común que se creen falsos perfiles no solo de personajes reconocidos, sino también de personas particulares, la mayor parte con el objeto de causar daño.

Junior, Águilas, Tolima y Santa Fe ya tinen rivales en la Sudamericana: La Conmebol sorteó este jueves el calendario de partidos de la 14° edición de la Copa Sudamericana en su sede en Asunción con la asistencia de titulares de asociaciones y representantes de los 47 clubes participantes.

Merkel presenta "duro" acuerdo con Grecia como salida al “caos y la violencia”: La canciller alemana Angela Merkel, presentó el "duro" acuerdo para negociar un tercer rescate para Grecia como la única solución posible, ya que su Gobierno nunca habría vulnerado los tratados y tampoco habría dejado al país “desangrarse" y caer en una situación de "caos y violencia".

Responsable de tiroteo de Chattanooga actuó "en solitario", dice Obama: El presidente estadounidense, Barack Obama, calificó de "desgarradora" la matanza de cuatro soldados en Chattanooga (Tennessee, EE.UU.) y señaló que el responsable actuó "en solitario", aunque hay que esperar a tener másdetalles para dilucidar las causas.

Al menos 50 muertos en un doble atentado suicida en el noreste de Nigeria: Al menos 50 personas murieron hoy y otras muchas resultaron heridas cuandodos terroristas suicidas se inmolaron en la ciudad de Damaturu, en el noreste de Nigeria, en medio de una gran multitud de personas que se reunía para celebrar el fin del Ramadán, informó el Ejército.

Merkel muestra su frialdad: hace llorar a niña palestina que será deportada: La canciller alemana Angela Merkel fue criticada tras asistir a un debate ciudadano donde fue confrontada por una niña palestina refugiada, que contó entre lágrimas que va a tener que dejar el país por negarsele el asilo.

Farc atacó puesto militar de Punta Soldado, Buenaventura: Guerrilleros de las Farc atacaron el puesto militar de Punta Soldado, que vigila los radares de guardacostas que controlan el acceso al canal del Puerto de Buenaventura.

Mi marido no quería más hijos: colombiana justifica abandono de bebé en España: La mujer colombiana de 37 años que fue detenida por haber arrojado a su bebé a un contenedor de basura en Madrid, España, confesó ante la guardia civil que tenía tres hijos de 4, 5 y 11 años y decidió ocultarle a su marido su último embarazo porque él no quería más descendencia. (Lea también: “He pensado en adoptarlo”: agente de España que rescató a bebé colombiano )

MinAmbiente defiende estrategia de quemar llantas para crear combustible: El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo , salió en defensa de su propuesta dequemar llantas para utilizar el resultado de este proceso como combustible en cementeras del país, y así reducir los niveles de contaminación.

Gobierno prepara bloqueo tecnológico de ‘app’ Uber y más servicios de transporte: Frente a la decisión de los taxistas de realizar un paro nacional el próximo 29 de julio en protesta a las aplicaciones móviles que permiten la contratación de servicios especiales como Uber , la Policía de Tránsito y Transporte prepara el bloqueo tecnológico de las mismas. (Lea también: Taxistas entrarían en paro el 29 de julio )

Imputarán cargos a gobernador de Cundinamarca por carrusel de contratos: La Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por el pago de comisiones para la adjudicación de contratos por un valor de 23.000 millones de pesos en Bogotá (Lea también: Fiscales viajarán a EE.UU. en búsqueda de evidencias contra Álvaro Cruz ).

Uber no es ilegal y como cualquier empresa paga impuestos: representante: Adriana Garzón, representante de Uber en Colombia, aclaró en BLU Radio que la plataforma no ha sido declarada ilegal y expresó que como cualquier empresa paga los respectivos impuestos.

Parlamento alemán aprueba negociaciones de un tercer plan de ayuda a Grecia: Los diputados de la cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, dieron luz verde este viernes por amplia mayoría a las negociaciones del tercer plan de ayuda a Grecia, que asciende a más de 80.000 millones de euros.

Los nominados en las principales categorías de los premios Emmy 2015: A continuación, una lista de los nominados en las principales categorías de los próximos premios Emmy, los Óscar de la televisión estadounidense, que se entregarán el 20 de septiembre en una gala en Los Ángeles.

‘La Beba’ salió por problema de salud, no para una lipo: directora de cárcel: La directora de la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla, Ofelia Díaz, habló en entrevista con Mañanas BLU sobre el caso de la interna Estefi Díaz Atencia de 26 años, alias ‘La Beba’, quien salió de la cárcel con un permiso médico y regresó con una lipoescultura.

Lanzamiento de granada en Villavicencio no fue contra El Extra: Policía: Las autoridades en Villavicencio descartan, en principio, un atentado contra eldiario El Extra, tras la explosión de una granada muy cerca a sus instalaciones.

Gobierno Santos, rajado por la opinión de 400 empresarios: El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue evaluado 400 importantes empresarios del país, en un sondeo realizado por el periódico La República .

No puede terminar su semana sin ver el Top 10 de las noticias virales: Esta semana hubo alto contenido que fue tendencia en redes sociales o se volvió viral por su impacto. Algunos de estos como memes sobre la fuga de ‘El Chapo’, el sensual baile de una famosa, fotos en bikini de una modelo, el desplante de un presidente a su esposa y hasta una polémica sobre racismo.

Si algo han hecho los empresarios es condenar el terrorismo: Bruce Mac Master: Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se mostró sorprendido por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo desde Manizales que en el sector privado hay personas que son “idiotas útiles” en la “entrega” del país a las Farc.

No escogí a Tavera a dedo: Serpa insiste en apoyo pese a afirmación de exparas: El senador Horacio Serpa defendió en Mañanas BLU el aval del Partido Liberal a Didier Tavera a la Gobernación de Santander pues, según dijo, no fue escogido a dedo.

Si el propósito de Elizabeth Loaiza era provocar, con este video ya lo hizo: La modelo colombiana Elizabeth Loaiza encendió las redes al publicar un video en su cuenta de Instagram luciendo una pijama muy sensual que realmente provoca a sus seguidores.

¿Y Ospina? Real Madrid confirmó a Kiko Casilla para suplir a Iker Casillas: El arquero Kiko Casilla, del RCD Espanyol, fue traspasado por 6 millones de euros al Real Madrid para suplir al emblema de la portería blanca, Iker Casillas-fichado por el Oporto-, informó este viernes el club catalán (Lea también: Casillas decidió irse y respeto su decisión: Rafa Benítez ).

Video del EI muestra a un menor decapitando a un oficial del régimen en Siria: El grupo terrorista Estado Islámico (EI) publicó hoy un vídeo propagandístico que muestra la supuesta decapitación de un oficial del Ejército sirio a manos de un menor de edad en la provincia de Homs, en el centro de Siria.

Farc puso explosivos para que Ejército no evitara derrame de crudo: general Vaca: El general Alfonso Vaca, comandante de la Brigada 27 de selva del Ejército, habló en Blu Radio sobre el nuevo derrame de crudo provocado porguerrilleros de las Farc en la vía Puerto Asís - Valle del Guamuez (Putumayo).

"Gabo tiene quien le escriba", el homenaje del BID a García Márquez: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) rindió homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez con la publicación de "Gabo tiene quien le escriba", un libro que reúne las reflexiones de diversas personalidades sobre el fallecido autor y repasa sus distintas facetas.

Aumento de consumo de pollo pone a avícolas a competir: En Colombia, el consumo per cápita de pollo es cercano a los 30 kilos anuales, según cifras de la Federación Nacional de Avicultores.

No me justifico pero clamo justicia: hombre condenado por robar chocolatinas: En una entrevista exclusiva con Blu Radio, Luis Augusto Mora Ferrer, un hombre condenado a 12 años de prisión en la cárcel La Picota por haber robado chocolatinas, relató la historia que lo llevó a cometer este hecho, calificado como un delito por las autoridades, el cual asegura que no justifica pero tampoco está de acuerdo con la reclusión.

La espinosa negociación en el traspaso de Teófilo Gutiérrez al fútbol europeo: Medios argentinos revelaron que River Plate finalmente reconoció que le debe dinero a Teófilo Gutiérrez, desmintiendo la versión que días atrás entregó el presidente del club ‘millonario’ Rodolfo D'Onofrio afirmando tajantemente que no había ninguna deuda con el jugador.

MinSalud alista medidas de choque para combatir crisis del sector: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció medidas urgentes para frenar la crisis hospitalaria en el país.