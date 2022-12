Programa completo Mañanas BLU 30 de junio de 2015

Un millonario compró los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo: Mint Media, propiedad del millonario singapurense Peter Lim, que también es dueño del Valencia CF, adquirió los derechos de imagen de la estrella portuguesa del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, para desarrollar la imagen del jugador en Asia, anunció este lunes la empresa de Hong Kong. ( La galaxia más luminosa del universo lleva el nombre de Cristiano Ronaldo ).

Ascienden a 74 los muertos por accidente de un avión militar en Indonesia: Al menos 74 personas murieron este martes en Indonesia al estrellarse un avión militar Hércules poco después de su despegue en una zona residencial de Medan, en el norte de la isla de Sumatra, según un nuevo balance (Lea también: Al menos cuatro muertos en el accidente de un A400M en el sur de España ).

Balacera entre policías y delincuentes que pretendían robar banco en Bogotá: La madrugada de este domingo se presentó una balacera en la localidad Antonio Nariño, sur de Bogotá, entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional.

Niño del Sevilla llora desconsolado por la partida de Bacca al Milan: El último fin de semana se conoció que el Milan de Italia ya tiene todo acordado para que el delantero colombiano Carlos Bacca haga parte del equipo en la próxima temporada.

Tres jóvenes permanecen desparecidos en el cerro de Monserrate: Tres jóvenes que subieron al cerro de Monserrate e intentaron bajar por un camino no establecido permanecen desparecidos bajo la búsqueda de lasautoridades (Lea también: Joven tuvo que lanzarse a precipicio en Monserrate para evitar ser violada ).

Concejal borracho baila con hombres armados: Se trata de Emiliano Larrota Mantilla, del Partido Conservador y actualmente concejal del municipio de Piedecuesta, Santander.

Comisión Europea hace un último intento por reconducir la negociación con Grecia: El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha ofrecido al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que termine hoy el actual programa de rescate, informaron fuentes comunitarias.

Reino Unido no se dejará intimidar tras ataques en Túnez: David Cameron: El primer ministro británico, David Cameron, ha destacado que el Reino Unidoestá unido en el dolor tras los atentados del viernes en Túnez y ha insistido en que el país no se dejará intimidar ante la amenaza de los yihadistas.

Este martes se conocerá el monto de la condena a Salvatore Mancuso: La juez federal del distrito de Columbia, Ellen Huvelle, decidirá este martes la condena de Salvatore Mancuso. Mancuso se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos luego de llegar extraditado al país, en mayo del 2008, y desde entonces negocia con la justicia de EEUU.

Chelsea ofrece a Juan Guillermo Cuadrado al Barcelona: Según el diario deportivo Sport, el Chelsea estaría buscando la salida del mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien no colmó las expectativas del club londinense en sus primeros seis meses.

Gobernador de La Guajira confirma secuestro de empresario: El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, confirmó en BLU Radio el secuestro de Mario Bayona Cano, un comerciante antioqueño.

Así nos cueste tenemos que avanzar en diálogos: gobernador del Putumayo: El Gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz, en diálogo con Mañanas BLU se refirió al más reciente atentado de las Farc con cargas explosivas que afectó varias viviendas en Puerto Asís, Putumayo, y que iba dirigido a una base militar de la zona.

Grecia no pagará deuda al FMI este martes: ministro de Finanzas: Grecia incurrirá este martes en un impago al FMI, a sólo cinco días de un referéndum que decidirá su futuro en la zona euro y en medio de una actividad política frenética en Europa para encontrar una salida airosa in extremis.

Grupo Televisa cancela proyecto con Donald Trump: El Grupo Televisa anunció que no participará en ningún proyecto de comunicación relacionado con Donald Trump debido a las declaraciones del magnate estadounidense contra los inmigrantes mexicanos (Lea también: Donald Trump propone levantar un muro en la frontera que paguen los mexicanos ).

Consejo de Estado negó demanda que buscaba tumbar al senador Carlos F. Galán: Blu Radio conoció que la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la elección de Carlos Fernando Galán, como senador de la república por el partido Cambio Radical para el período 2014 - 2018 (Lea también: Rodrigo Lara sería el nuevo codirector de Cambio Radical tras renuncia de Galán ).

Imputarán cargos a Del Castillo y Velásquez por visita de 'Job' a Palacio: La Fiscalía anunciará este martes la imputación de cargos en contra deEdmundo del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia; y César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa y exembajador ante la Santa Sede (Lea también: CIDH pide a Fiscalía informe sobre caso de paramilitar 'Job' ).

No quiero más tortura: padre de ‘Matador’, a quien le negaron la eutanasia: En entrevista con Blu Radio, Ovidio González, padre del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, aseguró que está cansado por padecer una enfermedad incurable que solo lo está haciendo sufrir.

Carta de joven mexicana a Donald Trump se hace viral en redes sociales: Se viralizó en redes sociales una carta que envió una joven mexicana al magnate y ahora precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en rechazo a sus recientes declaraciones xenófobas.

Muerte de Ovidio no es próxima; ordenar eutanasia sería contradictorio : médico: Juan Pablo Cardona, el médico que ordenó cancelar la eutanasia a Ovidio, padre del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, dijo en Mañanas BLU que sería contradictorio aplicar ese procedimiento dado que “no está en camino de muerte próxima” (Lea también: No quiero más tortura: padre de ‘Matador’, a quien le negaron la eutanasia ).

Grecia propone a la UE un acuerdo de dos años: El gobierno griego propuso este martes a sus acreedores de la Unión Europea un acuerdo para cubrir sus necesidades de financiación durante dos años, según un documento de la oficina del primer ministro recibido por la AFP.

El papa es libre de mascar hojas de coca en Bolivia, dice Vaticano: El portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, aseguró este martes que el papa Francisco "es libre" de mascar hojas de coca para combatir la altura durante su viaje en Bolivia, tal como anunciado por el ministro de Cultura del país andino.

Protestas en aeropuerto de Cali por retrasos en vuelos de Viva Colombia: Pasajeros protestan en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali por los retrasos que se registraron en dos vuelos de la aerolínea Viva Colombia con destino hacia Bogotá. Las demoras habrían sido causa de la supuesta enfermedad de una auxiliar de vuelo.

El papa pidió mascar coca para mitigar efectos de la altura: ministro boliviano: El ministro boliviano de Culturas, Marko Machicao, pasó por los micrófonos deMañanas BLU hablando de la petición que hizo el papa Francisco, que ha causado revuelo, de masticar coca cuando visite a ese país sudamericano el próximo 8 de julio.

Video: Mujer trasquila a joven que se habría acostado con su marido: En redes sociales circula un video que muestra a una mujer, Yuli Yulieth Romero Jerez, golpeando y cortando el cabello a una joven, Karina Paola Márquez Flórez, a la que acusa de haberse acostado con su marido.

Gasto en infraestructura deportiva es una inversión a futuro: MinDeporte Chile: La ministra del Deporte de Chile, Natalia Riffo Alonso, destacó “el nivel de organización que hemos logrado como Gobierno en conjunto con el Comité Organizador” de la Copa América (Lea también: La Copa América arranca en medio de agitación y pesimismo en Chile ).

Estado Islámico había anunciado en Twitter ataque a extranjeros en Túnez: El presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, reconoció en una entrevista publicada el martes que las fuerzas de seguridad no estaban preparadas para un atentado en la playa contra los turistas, como el que el viernes dejó 38 muertos cerca de Susa (Lea también: Reino Unido no se dejará intimidar tras ataques en Túnez: David Cameron ).

Dejar sin agua o luz a la gente no tiene nada de revolucionario: MinMinas a Farc: El ministro de Minas, Tomás González, hizo una férrea crítica a la guerrilla de las Farc, que hasta el momento no ha mostrado “una profunda vergüenza de lo que hicieron en Tumaco”, al derramar miles de galones de crudo que causaron un daño irreparable al medio ambiente y los habitantes del municipio nariñense.

Farc anunció adopción de principios de no violencia, según gurú indio: A través de su cuenta de Twitter, el guía espiritual indio Ravi Shankar afirmó que las Farc anunció que adoptó los principios Gandianos de la no violencia (Lea también: Farc habla de encíclica ecológica en medio de desastre ambiental por atentados ).

Desempleo en mayo fue de 8,9 %; cifra aumentó con respecto al mismo mes de 2014: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló este martes que el desempleo en Colombia en mayo de 2015 fue de 8,9 por ciento, lo que representa un aumento con respecto al mismo mes del año inmediatamente interior.

Puerto Rico renuncia a tratar de pagar sus deudas: El Gobierno de Puerto Rico anunció su renuncia a tratar de atender todos los pagos de su deuda en sus términos actuales y su determinación a buscar una moratoria que le permita impulsar medidas de crecimiento que ayuden a desatascar una economía que acumula casi una década en retroceso.

Al estilo Supercampeones: Hulk y su gol metiendo el balón con arquero incluido: Hulk, delantero brasileño del Zenit de Rusia, destacado por sus potentes remates de pierna zurda, es el protagonista de un video viral en redes socialesen donde logra, al mejor estilo de Sumpercampeones, anotar un gol metiendo el balón al arco con portero incluido (Lea también: Los memes no tuvieron clemencia con Brasil tras su eliminación en Copa América ).

Álvaro Uribe acusa a CSJ de fabricar pruebas contra funcionarios de su Gobierno: El expresidente y senador Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de twitter acusando a investigadores de la Corte Suprema de Justicia de fabricar pruebas en contra de funcionarios de su gobierno.

Bomberos rescataron a tres personas extraviadas durante 14 horas en Monserrate: Los tres jóvenes de 18, 19 y 20 años de edad que se extraviaron mientras intentaban bajar por camino no establecido del cerro de Monserrate, fueron rescatados en el sector del Pico del Águila en la parte trasera de la montaña (Lea también: Tres jóvenes permanecen desparecidos en el cerro de Monserrate )

Compañía de logística peruana Ransa pisa fuerte en Colombia: Ransa tienen una de las mayores redes de logística de fríos a nivel nacional y pueden llegar a tener más de 2 mil 200 puntos en 34 destinos dentro del país.