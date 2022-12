Puedo inscribirme, pero no me puedo posesionar: Petro sobre multa de Contraloría

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que la sanción de 217 mil millones de pesos, impuesta por la Contraloría por rebajar las tarifas de TransMilenio, no le quita sus derechos políticos y que recurrirá a organismos internacionales para anular la multa.



“Puedo inscribirme, pero no me puedo posesionar, a menos que logre una medida de protección. El Estado tendrá que responder internacionalmente por qué a una persona elegida una multa le puede quitar sus derechos. La multa está rompiendo la constitucionalidad”, manifestó en entrevista con BLU Radio.



Petro defendió, de otro lado, la decisión de rebajar de $1.700 a $1.400 en hora valle el pasaje de TransMilenio, descuento que, según la Contraloría, perjudicó las arcas del Distrito.



“No se trataba de un subsidio. La ley permite la cofinanciación. La palabra subsidio solo se podría establecer cuando la ley obligaba a que la financiación saliera exclusivamente del pasado, pero eso es del pasado. En la ley colombiana existe una cofinanciación del transporte”, dijo.



En ese sentido, explicó que en el caso de la tarifa diferencial no se trata de un subsidio, sino una cofinanciación del Estado que es legal.



Petro agregó que, contrario a lo que dice la Contraloría, no puede haber detrimento porque entonces cualquier gasto público podría considerarse como tal.



“¿Cómo se puede establecer un detrimento patrimonial sobre la bases de un decreto legal? Lo que tenemos es una decisión que desconoce la existencia de la norma vigente. ¿Qué busca?”, se preguntó el exalcalde.



De otro lado, Petro aseguró que el actuar contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, desconoce la existencia de la norma vigente.



“El contralor actual solo está controlando mi gobierno y no el gobierno de Peñalosa, que es su función”, manifestó.



Finalmente, el exalcalde negó estar detrás del proceso de revocatoria de Enrique Peñalosa.



“No es cierto que esté liderando el proceso. La revocatoria es un instrumento de la ciudadanía y es esta la que decide”, puntualizó.



