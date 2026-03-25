¿Qué conductas normalizadas podrían ser acoso sexual sin que muchos lo noten?

En medio de las dudas sobre qué se considera acoso sexual y cómo identificarlo, en Mañanas Blu 10:30 habló Rocío Pineda, cofundadora e integrante de la Red Nacional de Mujeres, quien explicó que este tipo de conductas no siempre son evidentes, pero sí generan efectos claros en quienes las viven.

Según Pineda, el acoso sexual no se limita a hechos extremos o fácilmente comprobables, sino que también incluye una serie de comportamientos cotidianos que han sido normalizados. “La mujer sabe cuándo una palabra, cuándo un gesto, cuándo una mirada está enmarcada en esa molestia que genera el acoso”, afirmó durante la entrevista.



Conductas normalizadas que son acoso sexual

Entre esas conductas se encuentran miradas insistentes, comentarios incómodos, acercamientos invasivos o formas de interacción que sobrepasan los límites del respeto. Aunque muchas veces son minimizadas o justificadas como parte de la vida diaria, pueden constituir acoso cuando generan incomodidad, angustia o inseguridad.

Uno de los aspectos que surgió durante la conversación es la discusión sobre cómo se determina cuándo una conducta es acoso. Frente a cuestionamientos de algunos oyentes, Pineda señaló que no se trata de percepciones sin fundamento, sino de experiencias que tienen consecuencias reales en la vida de las mujeres. “Estas conductas generan angustia, insomnio, inseguridad y desconfianza”, explicó.

En ese sentido, insistió en la importancia de escuchar y creer en quienes denuncian este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que no siempre existen pruebas físicas o evidencias visibles. También advirtió que los sistemas judiciales han sido construidos históricamente para responder a hechos concretos, lo que dificulta el reconocimiento de formas más sutiles de acoso.



La integrante de la Red Nacional de Mujeres también hizo énfasis en la necesidad de una mejor formación para quienes hacen parte de la ruta de atención en justicia. Según indicó, se requiere una preparación más profunda que permita identificar estos comportamientos y evitar procesos que terminen afectando nuevamente a las víctimas.

Durante la entrevista, Pineda explicó además que el acoso sexual hace parte de un fenómeno más amplio: las violencias basadas en género. Este concepto agrupa todas aquellas conductas que vulneran los derechos de las mujeres, en especial su dignidad, su integridad y su libertad.

Publicidad

Finalmente, señaló que muchas de estas prácticas han persistido en el tiempo porque se han visto como normales. Por eso, recalcó que es necesario empezar a reconocerlas y cuestionarlas, entendiendo que lo que durante años fue aceptado puede tener un impacto negativo en la vida de las mujeres.