¿Qué es el Plan Patriota 2.0? Experto explica cómo cambiaría la estrategia de seguridad

El anuncio de un eventual Plan Patriota 2.0 ha abierto el debate sobre el rumbo que tomaría la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad. Aunque el nombre recuerda la estrategia militar implementada durante los primeros años del Plan Colombia, el contexto actual es distinto y, según expertos, las amenazas han cambiado de manera significativa.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, el teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos Albert Markward, profesor de estrategia y política de defensa del Interamerican Defense College y codirector académico para las Américas de Johns Hopkins, explicó que lo discutido recientemente entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y el Gobierno estadounidense representa, por ahora, un compromiso político para construir una nueva etapa de cooperación. "Las amenazas del 2026 no son los mismos del 2005, de 2010", afirmó.

Vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos Foto: suministrada

¿Qué es el Plan Patriota 2.0 y en qué se diferencia del original?

Markward recordó que el Plan Patriota nació como la estrategia militar que respaldó al Plan Colombia, con énfasis en operaciones contra las Farc, el ELN y otros grupos armados mediante inteligencia, entrenamiento y fortalecimiento de capacidades militares.



Sin embargo, aseguró que el escenario actual exige una estrategia diferente. "Ya no se puede solucionar o enfrentar esta forma de la forma que se hacía hace 15, 20 años atrás", explicó al señalar que el narcotráfico dejó de ser un problema exclusivamente bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

El experto indicó que hoy participan organizaciones criminales de distintas regiones del mundo y que gran parte de la cocaína producida en Colombia ya no tiene como principal destino Estados Unidos, sino otros mercados internacionales.

¿Cómo cambiaría la estrategia de seguridad con el Plan Patriota 2.0?

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Según el analista, el eventual Plan Patriota 2.0 estaría integrado a una estrategia regional impulsada por Estados Unidos junto con otros países del continente para enfrentar amenazas transnacionales.

Además del combate al narcotráfico, la cooperación incluiría nuevos desafíos relacionados con el uso de drones, las redes sociales para reclutamiento criminal y el fortalecimiento de la inteligencia compartida.

Markward también destacó que, pese a las diferencias políticas entre ambos gobiernos en los últimos años, la relación entre las instituciones de defensa se ha mantenido. "La relación sigue muy fuerte", afirmó, al señalar que el intercambio de inteligencia y la cooperación entre agencias nunca se detuvieron.

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Finalmente, sostuvo que el respaldo de Washington a Colombia no depende exclusivamente del partido que controle la Casa Blanca o el Congreso estadounidense. Recordó que el Plan Colombia fue impulsado inicialmente por una administración demócrata y continuó con gobiernos republicanos y demócratas, por lo que considera que el apoyo en materia de seguridad tiene un carácter bipartidista.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Plan Patriota 2.0?

Es una propuesta de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la seguridad frente a amenazas actuales, con un enfoque regional y nuevas capacidades tecnológicas.

¿En qué se diferencia del Plan Patriota original?

Mientras el plan original se enfocó en combatir a las guerrillas y fortalecer las capacidades militares, la nueva estrategia busca enfrentar redes criminales transnacionales, el uso de drones y nuevas formas de delincuencia.

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¿Seguirá Estados Unidos apoyando a Colombia en seguridad?

Según Albert Markward, la cooperación entre ambos países se ha mantenido a nivel institucional y cuenta con respaldo tanto de demócratas como de republicanos, por lo que el apoyo podría continuar en los próximos años.