¿Qué es un taser, cómo funciona y qué efectos genera?

El doctor Carlos Eduardo Valdés señaló que el taser es un arma diseñada para enviar descargas eléctricas que generan contracciones musculares que hacen que el cuerpo no pueda moverse entre 3 a 5 segundos. El taser es considerada como un arma no letal, pero aseguró que no significa que no cause daño.

Según Valdés, las personas que hacen uso de estas armas deberían saber en qué momento usarlas, pues, aunque no es un arma letal sí podría causar la muerte de una persona que tenga problemas cardíacos o alguna otra afección.

“Aunque se le llama arma no letal porque no causa la muerte en una persona sana, esas armas se deben usar con precaución porque quien la use debe saber que puede generar daños que no estaban previstos”, afirmó.

