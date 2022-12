¿Qué hacer para que el Check-mig no sea una barrera para los viajeros con brecha tecnológica?

Humberto Velásquez, subdirector de Control Migratorio, se refirió a las dificultades que afrontan algunos pasajeros con el Check-mig, requisito indispensable para viajar por barreras tecnológicas de algunas persona como por ejemplo acceso a internet o contar con un correo electrónico.

"Ese Check-mig es muy similar al checkin que hago con cualquier aerolínea cuando voy a viajar. Buscamos reducir los tiempos de interacción entre el viajero y el oficial de equipo", indicó Velásquez.

Publicidad

Sobre los casos de adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología, Velásquez aseguró que se ha autorizado la recolección directamente en el filtro. Velásquez recalcó que se cuenta con un plazo de 48 horas para completar el requisito.

"Se puede hacer en estos casos, que no pueden ser la mayoría, sino la excepción, por situación de la edad o porque no tienen un teléfono inteligente o no tienen la suficiente pericia. Es la excepción a la regla", declaró el funcionario.

"La información que se recoge es biográfica, los datos personales, del documento y la información médica que se reporta. Se hacen siete preguntas de salud, se requiere un teléfono o un correo electrónico de contacto", explicó.

Escuche a Humberto Velásquez en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: