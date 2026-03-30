¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Secretario general del Senado explica

El secretario general del Senado, Diego González, se refirió al futuro de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique, en medio de las dudas sobre su eventual posesión en el Congreso. Las declaraciones fueron entregadas durante el programa Recap Blu de Blu Radio, donde explicó los alcances legales que rodean ambos casos.



¿Se podrá posesionar Wadith Manzur?

Sobre la situación de Manzur, González señaló que existe una circunstancia particular que impide su traslado. “En el caso de Wadith Manzur, está impedido físicamente para trasladarse, es un caso de fuerza mayor”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que cualquier decisión definitiva requiere un análisis jurídico más profundo desde el punto de vista constitucional.

El secretario del Senado también indicó que, pese a esa situación, el proceso electoral seguiría su curso normal. Según explicó, el Consejo Nacional Electoral deberá declarar válida su elección, ya que los resultados de las urnas respaldan su designación. “Va a ser declarado senador electo, el Consejo tendrá que declarar la elección válida, porque los votos así lo demuestran”, dijo.



¿Karen Manrique tomará su curul?

En cuanto al caso de Karen Manrique, González reconoció que conoce menos detalles del proceso, pero explicó que el análisis jurídico será similar. Señaló que, si una autoridad judicial decide suspenderla, podría presentarse una imposibilidad para su posesión en el Congreso en la fecha prevista.

“Si está suspendida, físicamente no podrá posesionarse el 20 de julio”, explicó el secretario general del Senado, aunque insistió en que no se atrevería a pronunciarse sobre el fondo del caso sin un estudio completo. A su juicio, las decisiones deberán basarse en los fallos que emitan las autoridades judiciales competentes.

Respecto al calendario legal para la posesión de los congresistas, González recordó que la normativa fija una fecha principal. “Lo que establece la ley es que lo ideal es que se posesionen el 20 de julio, aunque pueden hacerlo dentro de los ocho días siguientes”, explicó el funcionario durante la entrevista radial.



Finalmente, el secretario del Senado se refirió a las consecuencias que podría tener una eventual condena sobre la curul de Manzur, perteneciente al Partido Conservador Colombiano. Según indicó, “el castigo es para el partido político” y, en ese escenario, la curul no podría ser reemplazada. También aclaró que el Congreso solo actúa en cumplimiento de decisiones judiciales.

González subrayó que cada caso debe analizarse con rigor jurídico antes de tomar decisiones institucionales. “Preferimos hacer el estudio de constitucionalidad, porque puede pasar que no seamos los competentes y nos limitemos a dar cumplimiento a mandatos judiciales”, explicó.

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El funcionario concluyó señalando que el Senado espera tener mayor claridad en los próximos días. “Aspiro a que la semana entrante podamos tener alguna respuesta para el país en ese sentido”, afirmó, al referirse al análisis que se adelanta sobre la situación de las curules y la eventual posesión de los congresistas.