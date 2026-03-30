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Blu Radio  / Nación  / ¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Secretario general del Senado explica

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique? Secretario general del Senado explica

En Recap Blu, Diego González se refirió a cada uno de los casos de manera particular, apoyándose en lo que dice la ley.

Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelegidos en Senado y Cámara el pasado 8 de marzo
Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelegidos en Senado y Cámara el pasado 8 de marzo
Foto: Blu Radio y captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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