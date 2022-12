¿Qué pasó con Paula Arboleda? Se completan 19 meses sin saber de la joven caleña

Cada día que pasa aumenta la incertidumbre de los familiares y amigos de Paula Andrea Arboleda López, la joven de 25 años desaparecida en Cali desde el pasado 20 de enero de 2019.

El hecho ocurrió luego que Paula recibiera una llamada y saliera en su vehículo desde el barrio Ciudad Jardín acompañada por su perrita de raza yorkshire.

Según Alexandra López, madre de la joven, todos los días se han convertido en un martirio y vive una pesadilla constante todos los días.

“Esto no es vida, como madre es terrible, cada amanecer, cada anochecer es una completa pesadilla. Quiero ver a mi hija, es un ser humano y merece estar bien”, precisó Alexandra.

A los dos días de la desaparición, la camioneta de Paula fue encontrada en zona rural de Toribío, en el Cauca.

“Subí a buscarla a ella, para mí era mil veces mejor que no me hubieran entregado esa camioneta, pero que sí me hubieran entregado a mi niña”, dijo.

“Mi hija no tiene precio, yo subí a buscarla, quería saber de ella, incluso, le llevé una muda de ropa”, puntualizó.

Pasados 10 días la familia volvió a recibir una llamada para decirles que la perrita yorkshire había aparecido, pero de Paula aún no se tenía rastro.

Según la angustiada mujer, le preocupa

la cantidad de desapariciones de jóvenes que se presentan en la ciudad.

“Todos los días uno escucha esas noticias. Yo solo pido a los que tienen a mi hija que me digan la verdad, quiero saber de mi hija, quiero hablar con ella”, añadió.

De acuerdo con la señora, las investigaciones para dar con el paradero de Paula no han avanzado.

"Al parecer se olvidaron de ella, no me llaman, no me dicen nada, no hay avances", indicó.

Si sabe alguna información de Paula Andrea Arboleda López puede llamar al celular 313 2426743

Escuche la nota completa aquí:

