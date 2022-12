Queremos un América como el del pasado: Munir Falah, presidente de Cine Colombia

Munir Falah, presidente de Cine Colombia, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU hablando de la decisión de patrocinar al América de Cali de manera indefinida. (Lea también: América presentó oficialmente su nuevo patrocinador )



“Creemos mucho en el América, en sus proyectos. Cine Colombia quiso participar básicamente por tres factores: primero, es el mismo sector en el que estamos, el entretenimiento sano; segundo, sabemos que atravesó una época muy difícil y su recuperación no va ser tan fácil y quisimos poner un grano de arena y, tercero, tiene unos proyectos sociales que nos interesan y queremos participar de ellos”, dijo.



Pese a que no reveló cifras exactas de la operación, Falah aseguró que “es un patrocinio con el cual se va dar un capital al América para suplir algunas necesidades y permitir que vuelva a ser el de antes”. (Lea también: Cine Colombia, nuevo patrocinador del América de Cali )



Así mismo dijo que “le servimos los oficios de Primera Fila, que es una división nuestra para vender boletería de espectáculos públicos”.



Finalmente, dijo que no tienen ninguna intención de involucrarse en la administración del equipo.