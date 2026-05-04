¿Quién es la conductora del 'Monster Truck'? Detalles de la tragedia que dejó 3 muertos en Popayán

Por lo menos tres personas perdieron la vida y otras 38 resultaron heridas el pasado domingo durante un espectáculo automovilístico en el sur de Colombia, en el que estaba involucrado un vehículo tipo camión monstruo y en el que una conductora perdió el control, arrollando a decenas de personas que se encontraban entre el público, según afirmaron las autoridades.

Según el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, en su cuenta de X señaló que en la noche del domingo el balance pasó de dos a tres muertos.

Según videos divulgados en redes sociales, el vehículo de gran tamaño atravesó una serie de obstáculos en medio de una exhibición en la tarde, pero en plena acrobacia el camión perdió el control. La conductora no consiguió frenar y en cuestión de segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, luego de derribar las vallas metálicas que separaban al público de la pista.



¿Quién es la conductora del vehículo accidentado?

En redes sociales, la conductora de camiones monstruo Sonia Segura invitaba a los aficionados a asistir al show de Monster Truck en el Bulevar Rose. La bogotana, de 36 años, es reconocida como la única mujer latinoamericana en pilotar este tipo de vehículos.

También conocida como “Dragona”, se ha convertido en uno de los nombres más visibles detrás del volante de estos gigantescos automotores. Segura pasó de los medios de comunicación a subirse a máquinas de más de 1.500 caballos de fuerza.

Cuál es el estado de la conductora y los heridos

De acuerdo con el balance preliminar, los heridos fueron trasladados tras la emergencia “de manera oportuna”, según lo revelado por las autoridades. De hecho, un menor de edad fue remitido al Hospital Susana López; en el Hospital San Rafael permanecen seis heridos; en la Clínica La Estancia hay un hombre y una mujer, y en el Hospital San José aún está por confirmarse el número de personas atendidas.

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Mientras tanto, la conductora fue remitida a un centro médico y, de acuerdo con lo revelado hasta el momento, la mujer se encuentra en condición estable. Según lo informado por Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, toda la red hospitalaria pública y privada está dispuesta para atender a las personas heridas.

Por su parte, el colegio donde estudiaba la menor de edad fallecida en el trágico accidente emitió sus condolencias ante la tragedia ocurrida durante el show de Monster Truck.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra estudiante, quien partió inesperadamente en medio de esta dolorosa tragedia ocurrida en Popayán. Hoy nos unimos en oración y solidaridad con la familia, pidiendo a Dios que les conceda consuelo, fortaleza y esperanza en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

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Alcalde exige investigación por tragedia en show de Monster Truck

Según se sabe, el show de Monster Truck se trataría de un evento privado que se desarrolló en el lote Bulevar Rose de Popayán y hacía parte del Monster Truck 2026, una actividad que se realiza año tras año con camionetas modificadas.

Este tipo de eventos incluye llantas gigantes, saltos y destrucción de obstáculos. Sin embargo, en esta ocasión, la conductora perdió el control del vehículo y arrolló a varios asistentes, razón por la que el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, exigió que se abra una “investigación rigurosa”, que permita esclarecer unos hechos que, según él, “jamás debieron ocurrir” y que hoy dejan tres personas fallecidas.

