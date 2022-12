¿Quiénes hundieron el proyecto que limitaba periodos en cargos públicos?

Publicidad



Blu Radio conoció el registro de votación de la ponencia de archivo del proyecto anticorrupción que buscaba poner límite al número de periodos de permanencia en cargos públicos. Los partidos Liberal, de La U y Cambio Radical fueron quienes hundieron la iniciativa.



Como era de esperarse Alianza Verde, Farc, Polo y la lista de la Decencia votaron negativamente esta proposición de archivo presentada por el representante de La U, Jorge Eliecer Tamayo.

Vea también: Duque pide al Congreso aprobar paquete de proyectos anticorrupción



En la otra mano, llaman la atención las siguientes votaciones: 14 representantes de Cambio Radical votaron a favor del archivo del proyecto, 6 votaron en contra y 1 no votó.



Los representantes del Partido Conservador votaron de la siguiente manera: 12 por el sí, 1 por el no y 1 no votó. El Partido de la U, 18 por el sí y 3 por el no y, finalmente, 19 representantes del Partido Liberal votaron para que se archivara la iniciativa, 3 votaron en contra y 2 no votaron.



Como lo dijo en la final de la votación el representante Gabriel Santos del Centro Democrático, su partido apoyó la iniciativa hasta el final: 19 votaron en contra del archivo, 0 a favor y 5 no votaron.



Finalmente, se registran los votos manuales que fueron 4. Por el sí, a favor del archivo de la iniciativa el de representante de la U Tamayo y el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón; y por el no, Inti Asprilla y Gabriel Santos.

Publicidad