Quiero ver a ‘Gabino’ y suplicarle que lo libere: hermana de Odín Sánchez

Dijo que ella no es nadie para que él (Gabino) la atienda, pero que solamente es una persona que le quiere decir que una familia se deteriora con tanto sufrimiento como es el secuestro.

"Hay una niña de 13 años esperándolo, una edad importante para estar con sus padres", dijo

Dice que quiere mirar a los ojos a Gabino para pedirle y suplicarle que deje en libertad a Odín Sánchez, quien fue secuestrado cuando se canjeó con su hermano Patrocinio el pasado mes de abril.

"No podemos esperar un mes, dos y tres años para que se siente a deliberar que el ELN y el Gobierno en una mesa de negociación", dijo.

Aseguró que la carta fue enviada el día de ayer: "Me siento tranquila saber que los medios me ayuden y así saber que el ELN me va escuchar sin protagonismos".