Radiografía de protestas en Colombia: más de 4.000 eventos en 2025

Durante 2025, las manifestaciones relacionadas con el sector salud pasaron de 175 a 317 eventos, lo que representa un incremento del 81 % frente a 2024. Detrás de estas cifras están dificultades que enfrentan ciudadanos para acceder a medicamentos, citas médicas especializadas, tratamientos oportunos y traslados dentro del sistema de salud.

A estos reclamos se sumaron sectores específicos como maestros y pensionados de la fuerza pública, quienes también hab denunciado ante la Defensoria barreras en la atención y prestación de servicios.

En total, durante 2025 se registraron 4.039 eventos en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, lo que representa un aumento del 5 % frente a 2024.

En cuanto a las causas, la entidad señala que los conflictos estuvieron principalmente asociados a problemáticas laborales y al acceso al trabajo, que concentraron el 18 % de los casos. Le siguen las fallas en los servicios públicos con el 13 % y las exigencias de mayor presencia e inversión del Estado con el 12 %. También reclamos en materia de educación y por condiciones de seguridad e integridad, ambos con un 11 %.



El informe detalla que los principales mecanismos de manifestación utilizados por la ciudadanía fueron los bloqueos de vías, que representaron el 41 % de los casos, seguidos por los plantones o concentraciones con el 39 %. También se registraron marchas y movilizaciones.

La participación en estas jornadas ha sido amplia e incluye a trabajadores, comunidades educativas, usuarios de servicios públicos, transportadores, comunidades indígenas, mujeres y sectores campesinos.

A nivel territorial, Bogotá concentró el mayor número de eventos, seguida por departamentos como Valle del Cauca, Santander, Bolívar y Antioquia, así como otras regiones del Caribe y el centro del país.

