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Blu Radio  / Nación  / Radiografía de protestas en Colombia: más de 4.000 eventos en 2025

Radiografía de protestas en Colombia: más de 4.000 eventos en 2025

El aumento en las protestas por el derecho a la salud se convirtió en una de las principales alertas del más reciente balance de conflictividad social en Colombia. Según alerta la Defensoria entre 2024 y 2025 tuvieron un incremento de 81%.

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