Real Madrid, con James Rodríguez, busca dar el golpe en Turín ante Juventus

James Rodríguez quiere ratificar su buen momento en el Real Madrid y este martes sería titular ante Juventus en el partido de ida por las semifinales de la liga de Campeones.



Karim Benzema, que no se ha recuperado a tiempo de un esguince de rodilla, no fue convocado para este encuentro. (Lea también: “James me ha sorprendido, tiene un talento increíble”: Ancelotti )



Un golpe duro ya que el trío Gareth Bale-Karim Benzema-Cristiano Ronaldo ha sido el protagonista de un ataque madridista que ha marcado 105 goles en la liga española.



Las estrellas del Real Madrid habían iniciado de forma impecable la temporada, encadenando 22 victorias consecutivas el otoño boreal, antes de bajar su nivel en 2015.



A Bale se le culpó de falta de altruismo, a Benzema de que no materializara buenas ocasiones y a Cristiano Ronaldo, expulsado en Córdoba en enero, fue criticado en febrero por su fiesta de cumpleaños tras la derrota del Real Madrid contra el Atlético (4-0). (Lea también: Karim Benzema no jugará contra Juventus en Turín )



En ausencia de Benzema, Ancelotti podrá elegir entre mantener su 4-3-3, colocando al mexicano Chicharito Hernández al lado de Bale y Cristiano Ronaldo, o bien optar por un 4-4-2 con el galés y el portugués en punta.



Si Cristiano Ronaldo (53 goles esta temporada) está recuperando su nivel habitual, se espera más de Bale (17), incluso si dio un pase decisivo a poco de entrar en juego contra el Sevilla, en la victoria por 3-2 el sábado.



Aunque el Real Madrid extrañará la capacidad de Benzema de combinar entre la cerrada defensa turinesa, la potencia de Cristiano Ronaldo y la velocidad de Bale traerán malos recuerdos a la Juventus: el año pasado, en fase de grupos, el galés había marcado un gol y el portugués tres (2-1, 2-2). (Lea también: Reviva el golazo de James frente al Almería )



Por su parte, la Juventus, con su veterana defensa formada por Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, intentará contener las olas ofensivas de un Real Madrid que no podrá contar con el francés Karim Benzema al lado de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, el martes en Turín, en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones (18h45 GMT).



La Juventus tiene las paradas de Gianluigi Buffon, la ciencia de los pases de Andrea Pirlo y la fuerza en ataque del argentino Carlos Tevez, pero su mayor baza frente a los monstruos del Real Madrid residirá en su defensa y sobre todo en la solidez de un trío de zagueros que juegan juntos desde hace cuatro temporadas.



Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini podrían jugar juntos con los ojos cerrados. Repitieron tantas veces los mismos movimientos en los entrenamientos y en los partidos con Antonio Conte, que Massiliano Allegri no dudó en recurrir al mecanismo colocado por su predecesor. (Lea también: James Rodríguez busca ratificar su buen momento en Real Madrid ante Almería )



En el centro de esta defensa de tres está el mejor zaguero de la temporada "bianconera", Leonardo Bonucci, siempre bien colocado, con buenos pases verticales a los delanteros y anotador de goles decisivos, como contra AS Roma y Lazio. Es también el jugador más utilizado por Allegri, con 44 partidos entre todas las competiciones.



A la derecha, Barzagli comienza apenas su temporada, al regresar en febrero, después de nueve meses ausente tras una lesión en el Mundial. Pero se integró sin problema en el esquema.



El punto menos fuerte podría estar en la izquierda. El juego rugoso de Chiellini es más sancionado en Europa que en Serie A. Y tiene un mal recuerdo frente al Real Madrid, al haber provocado un penal y después ser expulsado en un partido de la fase de grupos el año pasado, en el Bernabéu (2-1). (Lea también: Tras doblete de Messi, así quedó la tabla de goleadores en España )



La defensa de la Juve, que había solo encajado un gol en diez partidos, entre todas las competiciones, acaba de recibir cuatro en dos encuentros.



La Juventus, además de Andrea Pirlo y Carlos Tevez, contará con una baza en ataque, el joven español Álvaro Morata, que llegó esta temporada a Turín ante la falta de minutos en el Real Madrid.



El joven internacional español saldrá muy motivado frente a su exequipo.



Posibles alineaciones:



Juventus: Buffon (cap.) - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Vidal, Pirlo, Marchisio, Pereyra - Morata, Tevez. DT: Massimiliano Allegri (ITA)



Real Madrid: Casillas (cap.) - Carvajal, Pepe, Varane, Coentrao (o Marcelo) - James, Ramos, Kroos, Isco - Bale, Cristiano Ronaldo. DT: Carlo Ancelotti (ITA)



