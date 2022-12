Real Madrid no ejercerá opción de compra de ‘Chicharito’, según diario Marca

El Real Madrid no ejercerá la opción de compra del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien ahora deberá regresar al Manchester United, según informa este lunes el diario Marca.



“Acabada la temporada, el Madrid ha decidido que no ejercitará la opción de recompra y volverá al United. Que le vaya bonito”, dice un artículo publicado en la web del diario. (Lea también: Falcao tiene la calidad para jugar en el Manchester United: Van Gaal )



El Manchester informó este domingo que no comprará al colombiano Radamel Falcao García, quien regresará al Mónaco, tras una temporada no muy brillante con los ‘diablos rojos’.