Revocatoria de alcaldesa de La Calera, Cundinamarca, no prosperó

Tras un rápido conteo de votos que no tardó más de media hora, la Registraduría Nacional entregó un reporte con el conteo de los votos de las 24 mesas instaladas en el municipio de La Calera, Cundinamarca, donde los ciudadanos decidieron el futuro de la alcaldesa Ana Lucía Escobar, donde no se alcanzó el umbral que era de 5.203 votos y se reportó un total de sufragantes de 3.832.

Vea también: "Más de 22.000 personas, habilitadas para votar revocatoria de mandato en La Calera



Luego de que se recogieran más de 2.900 firmas y se diera luz verde a la jornada de votaciones que se adelantó este domingo, la alcaldesa logró quedarse en el cargo de ese municipio cercano a Bogotá donde 3.740 votos fueron por el Sí para revocar a la mandataria y 82 votaron que no.



En su momento, Escobar había señalado que los argumentos presentados con la entrega de las firmas no tenían ningún sustento y que no tenían nada que ver con su plan de desarrollo. Además, había tomado el hecho como un ataque de las fuerzas políticas del municipio que son contrarias a su forma de gobierno.

Publicidad