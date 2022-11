Robledo denunció penalmente al fiscal y al presidente de la ANI

En las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, el Senador Jorge Robledo interpuso la denuncia penal contra el fiscal Néstor Humberto Martínez y Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, por su presunta responsabilidad en la aprobación del contrato de la vía Ocaña- Gamarra.



"Es una denuncia en contra del señor fiscal, Néstor Humberto Martínez y Luis Fernando Andrade por prevaricato por acción, por ellos aprobaron El Segundo contrato de la ruta del sol (vía Ocaña- Gamarra) y eso no se podía hacer sin licitación”, dijo.



“Cuadraron las cosas de forma tal que no se hiciera licitación, violando la constitución y las leyes de Colombia y eso se llama prevaricato por acción y eso es una medida de carácter penal que da cárcel. Y en el caso del fiscal también tiene otra acusación que es la violación del régimen de inhabilidades por qué él no podía haber aprobado el CONPES que le dio vía a ese mismo contrato. No lo podía haber aprobado por que era contratista de ese negocio, tanto con Odebrecht como con Corficolombiana, Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo también en ese negocio y la ley le prohibía actuar en ese caso", aseguró.



En principio, la investigación del caso sería asumida por un fiscal delegado ante la Corte, ya que cuando ocurrieron los hechos, Martínez se desempeñaba como ministro de la presidencia.