RTVC denuncia sobrecostos superiores a $2.000 millones en compra de unidad móvil: no se puede usar

La actual Administración de RTVC – Sistema de Medios Públicos denunció posibles sobrecostos superiores a los $2.000 millones y deficiencias técnicas en una unidad móvil adquirida en 2025 por $11.924 millones. Según la entidad, el vehículo permanece estacionado en sus instalaciones porque no cuenta con una planta eléctrica necesaria para su funcionamiento.

RTVC explicó que una unidad móvil de televisión requiere una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y realizar transmisiones fuera de sus instalaciones. Por esta razón, señaló que la ausencia de este componente impide que el vehículo preste el servicio para el cual fue contratado.

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La entidad también alertó sobre posibles sobrecostos en los equipos audiovisuales. De los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a estos equipos. Sin embargo, según estudios de mercado y cotizaciones realizadas por técnicos e ingenieros de RTVC, equipos equivalentes tendrían un valor aproximado de $7.000 millones, una diferencia que sustenta la alerta sobre posibles sobrecostos superiores a los $2.000 millones.

A estas observaciones se suman cuestionamientos sobre las características de los equipos. De acuerdo con el comunicado, las ocho cámaras incorporadas a la unidad móvil no cumplirían con las necesidades actuales de la entidad, mientras que la consola de sonido apenas alcanzaría las condiciones mínimas exigidas en el contrato y no respondería a los requerimientos para eventos de gran formato.



RTVC también señaló que el dron incluido en el proyecto estaría orientado a labores de cartografía y seguridad, y no a transmisiones televisivas en vivo. Según la entidad, sus capacidades audiovisuales tampoco permitirían utilizarlo en producciones de alta calidad.

El contrato, identificado con el número 2899 de 2025, fue suscrito el 16 de diciembre de ese año y contemplaba el suministro integral de una unidad móvil broadcast, incluida su fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha.

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La revisión documental y técnica adelantada por RTVC también identificó posibles problemas en las condiciones de participación del proceso contractual. Según el comunicado, uno de los requisitos de experiencia habría reducido la participación de empresas interesadas. Además, la entidad advirtió sobre una posible coordinación indebida entre dos compañías que participaron por separado en el estudio previo y posteriormente conformaron la unión temporal adjudicataria. La existencia de una eventual conducta anticompetitiva deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Ante estos hallazgos, RTVC calificó el proyecto como un posible «elefante blanco», al considerar que se trata de una inversión pública que no puede cumplir el propósito para el cual fue adquirida.

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La entidad informó que trasladó los hechos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las actuaciones correspondientes en el marco de sus competencias.