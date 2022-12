Sacerdote dice que pedofilia es, en parte, culpa de los niños y arma la polémica

La Iglesia Católica suspendió de sus funciones a un sacerdote por unas polémicas declaraciones concedidas a un canal de televisión italiano en las que afirmó poder entender la pederastia, pero no la homosexualidad.



El sacerdote italiano es Gino Flaim, ayudante de un párroco en Trento (norte de Italia), a quien la archidiócesis de la región le ha retirado hoy de su cargo de colaborador pastoral y el derecho a predicar, según un comunicado de la institución.



"La pedofilia puedo entenderla, la homosexualidad no lo sé", dijo el sacerdote en una entrevista emitida este martes por la cadena de televisión La7.

"He estado mucho con niños, los conozco, y sé que por desgracia hay algunos que buscan afecto porque no lo tienen en casa y pueden encontrar a algún sacerdote que cede", agregó.



Preguntado por la periodista sobre si "son un poco los niños la causa" en los casos en los que religiosos cometen abusos contra menores, Flaim respondió que "en buena parte sí", además de considerar que la homosexualidad es "una enfermedad" y que no estaba seguro de poder entenderla.



El religioso opinó que "quien vive estas situaciones, pedofilia u homosexualidad, experimenta cierto sufrimiento, creo yo, porque se ven diferentes al resto".



Tras esas polémicas declaraciones, la archidiócesis de Trento ha afirmado que "se desvincula plenamente" de esas opiniones, según un comunicado, en el que se señala que el sacerdote "ha expresado argumentos que no representan de ninguna manera la posición de la archidiócesis y el sentir de toda la comunidad eclesial". EFE