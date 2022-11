Sacyr deberá responder por daños en el puente Hisgaura: Fondo Adaptación

A través de un comunicado de prensa el Fondo Adaptación aclaró que las irregularidades que está presentando la capa asfáltica del puente Hisgaura de Santander deben ser reparadas por el contratista Sacyr que fue la empresa que construyó la estructura.

De igual forma y ante las denuncias formuladas por la comunidad por el estado de algunos tramos del puente el Fondo Adaptación explicó que ya había solicitado al contratista de la obra, a través de la interventoría, adelantar las reparaciones correspondientes.

“La firma constructora Sacyr respondió presentando el protocolo de las reparaciones en el marco de la garantía de calidad de la obra. Sin embargo y dada la situación de emergencia sanitaria por Covid-19, no ha iniciado el procedimiento”, dice el comunicado del Fondo Adaptación.

Con respecto al sitio crítico que se encuentra en la vía de acceso al puente Hisgaura del lado Los Curos y que presenta fallas de estabilidad, es importante informar que este es objeto de reclamación ante la correspondiente compañía aseguradora para su debida atención.

Sobre la iluminación nocturna del puente el Fondo Adaptación reiteró que por regla general las vías interurbanas (rurales) no contemplan su iluminación, salvo en los sitios de pasos urbanos, situación que no cobija al puente Hisgaura. Para suplir esta situación, estos corredores viales cuentan con la instalación de la señalización y demarcación retroreflectiva, que es suficiente para indicar la ruta que deben seguir los vehículos en condiciones de baja visibilidad.