“Sálvese quien pueda”, Tola y Maruja le dedidan 'villancico' al procurador

manera peculiar.

Aquí parte de la carta:

Bienamado Niño Jesús,

Te saludamos y deseamos que estés bien de salud, en compañía de tu Sagrada Familia.

Tola y yo estamos rezando tieso y parejo para que nazcás fácil, sin necesidad de cesárea, y que salgás zarco y mono como tu taita.

***

Bienvenido a Colombia, Emmanuel preclaro, pero mucho ojo: no sea que algún chofer borracho te levante. No es por sicosiarte pero lo ideal sería que te acompañe un adulto responsable, pues en tu Santa Madre Iglesia lamentablemente hay pedófilos…No sabemos cómo la vas con Papá Noel, pero lo recomendable es que anden juntos.

***

De nosotras te contamos, dulcísimo Niño, que nos hemos manejado súper bien, practicando las obras de misericordia que manda la Iglesia: consolar al destituido por el procurador, visitar al enfermo por el poder, asistir al preso por parapolítica...

***

No pudimos hacer obras de caridad como dar de beber al sediento porque Lucho se ajuició. Ni dar de comer al hambriento porque Angelino está a dieta. Tampoco pudimos vestir al desnudo porque no nos dejaron dentrar a la revista SoHo. Ni pudimos dar posada al caminante pues el profesor Moncayo se esfumó. Y ni modo de sepultar a los muertos políticos porque Petro, Alonso Salazar y Piedá Córdoba no se dejan enterrar.

***

