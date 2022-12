¿Sangre por sangre? La polémica declaración del concejal Juan Felipe Campuzano

el asesinato de un joven médico por robarle la moto.

El polémico mensaje aseguraba que con los criminales había que usar la ley del ‘ojo por ojo’ despertó los comentarios de los tuiteros quienes siguen presentando opiniones encontradas sobre la publicación que decía que “Si al sicario le gusta la sangre, hay que ponerlo a sangrar, si le gusta el dolor, hay que infringírselo y si le gusta la muerte... sencillo”.

Campuzano aseguró que “sus opiniones son las de un ciudadano, sí soy concejal de la ciudad de Medellín pero yo como ciudadano no estoy dispuesto a vivir subyugado por criminales y violentos que se salgan con las suya”.

El concejal se declaró crítico de la seguridad de Medellín y aseguró que “es lamentable que los mequetrefes de esta ciudad sean los que decidan cuando dejar o no de robar o de matar, decir lo que pienso no se me hace violento, se me hace violento que cualquiera decida matar a otro por un celular”.

Agregó que “está demostrado que con el crimen hay que tener cero tolerancia, nadie tiene que morir por otro y definitivamente los sicarios que estén dispuestos a matar a otros a sangre fría tienen que tener un castigo ejemplar”.