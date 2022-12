Santos espera informe para decidir si prorroga o no cese de bombardeos a Farc

El presidente Juan Manuel Santos indicó en entrevista con BLU Radio que está esperando un informe de las Fuerzas Militares para decidir si prorroga o no el cese de bombardeos a las Farc, plazo que se vence este viernes.



“Estoy esperando un informe que me están elaborando las fuerzas armadas. Apenas lo reciba y lo a analice tomaré la decisión de prorrogar o no el cese de bombardeos a las Farc”, dijo.



Agregó que con base en esas recomendaciones tomará la decisión y que sí le dicen que las Farc han cumplido, la tregua se prorrogará por un mes más.



El pasado 10 de marzo, Santos anunció que dio la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las Farc durante un mes , con el objeto de fomentar el desescalamiento del conflicto.