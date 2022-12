Santos pide que antes de diciembre se conozca la verdad sobre ‘Cartel de la toga’

El presidente Juan Manuel Santos, en el marco del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, hizo referencia a los recientes escándalos de corrupción en la justicia y aseguró que las instituciones deben obrar "con mano de hierro y guante de seda" para evitar que se socave la confianza de los colombianos.



"Me impresionó, como debió impresionar a todos los colombianos, la foto de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia reseñado en la cárcel de La Picota. Doloroso, pero nuevamente, la institucionalidad está funcionando. Y eso es lo que también debemos destacar en los recientes casos de corrupción, no es que haya más corrupción, sino que se está destapando y combatiendo", dijo.



Añadió que dio la instrucción al fiscal y a los magistrados de las altas cortes de proceder con celeridad con rigor, justicia y contundencia.

"Por fortuna, las cortes y los organismos de control se han comprometido a que, antes de diciembre, el país sepa a ciencia cierta qué pasó", señaló.



Santos aclaró que las cortes no están corrompidas, sino que algunos de sus integrantes pudieron haber cometido delitos.



En el encuentro también participan los presidentes de la Corte Constitucional, Guillermo Guerrero; Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverry; Consejo de Estado, Jorge Ramírez; Consejo Superior de la Judicatura, Marta Olano y del Congreso de la República, Efraín Cepeda.

También el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador, Fernando Carrillo; el registrador, Juan Carlos Galindo, entre otros.

