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Blu Radio  /  Nación  /  Santos posesiona a los 30 magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz

Santos posesiona a los 30 magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz

Estarán a cargo de impartir justicia restaurativa tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc.

298966_Foto: Juan Manuel Santos en posesión de magistrados/Blu Radio
Foto: Juan Manuel Santos en posesión de magistrados/Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: enero 15, 2018 11:55 AM
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, tomó el juramento de 30 magistrados de Tribunales y salas de la Justicia Especial para la Paz que estarán a cargo de impartir justicia restaurativa tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana y el

Teatro Colón.

Vea aquí: Espero que Corte declare inconstitucionales inhabilidades de magistrados: presidenta de JEP

También tomó juramento Giovanny Álvarez Santoyo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

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Esta es la lista completa de los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz posesionados:
 
•ADOLFO MURILLO.
•ALEJANDRO RAMELLÍ ARTEGA
•ANA CATERINA HEYCK PUYANA
•CAMILO ANDRES SUAREZ ALDANA
•CLAUDIA LOPEZ DÍAZ 
•GLORIA AMPARO RODRIGUEZ
•GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELAEZ
•MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA
•RAÚL EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ
•REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA
•ROBERTO CARLOS VIDAL LÓPEZ,
•RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA
•SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO
•ANA MANUELA OCHOA ARIAS 
 
MAGISTRADOS SALA
 
•ALEXANDRA SANDOVAL MANTILLA
•BELKIS FLORETINA IZQUIERDO TORRES
• CATALINA DÍAZ GÓMEZ
•CLAUDIA ROCIO SALDAÑA MONTOYA
•HEIDY PATRICIA BALDOSEA PEREA
•JOSE MILLER HORMIGA SANCHEZ
•JUAN JOSE CANTILLO PUSHAINA
•JULIETA LEMAITRE RIPOLL
•LILY ANDREA RUEDA GUZMAN
•MARCELA GIRALDO MUÑOZ
•NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHASIN
•OSCAR JAVIER PARRA VERA
•PEDRO DÍAZ ROMERO
•PEDRO JULIO MAHECHA AVILA
•SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA
•XIOMARA CECILIA BALANTA MORENO

 
 

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