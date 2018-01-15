Santos posesiona a los 30 magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz

Teatro Colón.
También tomó juramento Giovanny Álvarez Santoyo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
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Esta es la lista completa de los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz posesionados:
•ADOLFO MURILLO.
•ALEJANDRO RAMELLÍ ARTEGA
•ANA CATERINA HEYCK PUYANA
•CAMILO ANDRES SUAREZ ALDANA
•CLAUDIA LOPEZ DÍAZ
•GLORIA AMPARO RODRIGUEZ
•GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELAEZ
•MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA
•RAÚL EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ
•REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA
•ROBERTO CARLOS VIDAL LÓPEZ,
•RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA
•SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO
•ANA MANUELA OCHOA ARIAS
MAGISTRADOS SALA
•ALEXANDRA SANDOVAL MANTILLA
•BELKIS FLORETINA IZQUIERDO TORRES
• CATALINA DÍAZ GÓMEZ
•CLAUDIA ROCIO SALDAÑA MONTOYA
•HEIDY PATRICIA BALDOSEA PEREA
•JOSE MILLER HORMIGA SANCHEZ
•JUAN JOSE CANTILLO PUSHAINA
•JULIETA LEMAITRE RIPOLL
•LILY ANDREA RUEDA GUZMAN
•MARCELA GIRALDO MUÑOZ
•NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHASIN
•OSCAR JAVIER PARRA VERA
•PEDRO DÍAZ ROMERO
•PEDRO JULIO MAHECHA AVILA
•SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA
•XIOMARA CECILIA BALANTA MORENO