Se calienta debate por referendo que busca tumbar adopción de parejas del mismo sexo

El codirector del Partido de La, U Bérner Zambrano, aseguró que la bancada de su partido se reunirá para adoptar una posición sobre la votación en la Comisión Primera que definirá el futuro del referendo promovido por Viviane Morales sobre la prohibición de adopción a parejas del mismo sexo o personas solteras.



“Esta noche vamos a tratar de reunirnos la bancada de la Comisión Primera porque aún no hemos tomado una determinación, se escucharon las diferentes posiciones (…)".



Por su parte, Santiago Valencia, del Centro Democrático, aseguró que es necesario que la ciudadanía decida el futuro de esta iniciativa, por lo que respaldó la iniciativa de la senadora Morales.



“Hemos decidido respetar las opiniones del Centro Democrático, pero apoyar que se le pregunte a la ciudadanía si apoya o no el referendo”, dijo Valencia.



Esto se da en el momento en que se conoció un audio en el que Viviane Morales pide ayuno y oración para salvar referendo.



La semana pasada, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que es “inconveniente e inconstitucional” el referendo y por eso envió una carta al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Telésforo Pedraza, donde le pide a él y a los congresistas no apoyar la iniciativa.