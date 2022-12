Se revive debate sobre el aborto en la Corte Constitucional

Bajo la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos se discutirá la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que estipula la sanción para quien incurra en la práctica del aborto.



Dicha ponencia busca dejar en firme la sentencia C- 355 de 2006 mediante la cual se permite la interrupción del embarazo en 3 casos específicos: cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando exista grave malformación del feto y cuando el embarazo sea producto de un acceso carnal violento.



La discusión se reabrió tras una demanda presentada por el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero, quien argumenta que podría existir un vació jurídico u omisión legislativa frente al aborto “por el hecho que el artículo 122 de la ley 599 de 2000 adicionado por la sentencia C 355 de 2006 no hubiera definido un tiempo límite o no para la práctica del aborto en los casos en que el mismo está despenalizada”.



Además, el abogado señala que se debe limitar el número de semanas para realizar el procedimiento de interrupción del embarazo, lo cual aún no está estipulado en la ley.



Finalmente, a pesar de que existe dicha sentencia en la que se avala el aborto en tres casos específicos, este miércoles se podría definir hasta que etapa del embarazo es viable el procedimiento del aborto.