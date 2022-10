Secretaria de Hábitat sería la próxima en presentar renuncia a Gustavo Petro

Se confirmó que María Mercedes Maldonado, secretaria de hábitat de la Alcaldía, va presentar su renuncia en las próximas horas.



Esto se suma a las renuncias del secretario de Gobierno de Bogotá, Hugo Zárrate, quien presentó su carta de resignación ante el alcalde Gustavo Petro y a la dimisión de Blanca Inés Durán, directora de Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.



Las cifras revelan que al menos 25 funcionarios han renunciado al Distrito en menos de tres años de cara a la recta final del Gobierno del alcalde de la capital del país.



En otras noticias:



-Los Transportadores de Antioquia lamentaron el aumento en el precio del ACPM y acusan al Gobierno de no ser transparentes con la política de combustibles.



-En aproximadamente una hora integrantes de la Fuerza Aérea se vincularán a los esfuerzos que se adelantan a esta hora para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva que ha obligado la evacuación de varias familias y varios hoteles ante el riesgo de que las llamas lleguen al centro urbano.



-El Gobierno alista una rueda de prensa para la mañana de este miércoles en la cual hablará de las medidas que se están adoptando en el país para evitar la llegada del virus del ébola. La conferencia tiene que ver por la alerta mundial que se encendió luego de que se diagnosticara el primer caso de la enfermedad en territorio estadounidense.



-Este miércoles se cumplirá el sepelio del campesino de Guachené, Cauca, que habría sido asesinado por un error militar que generó el llamado a interrogatorio de 30 uniformados, que habrían querido ocultar el cuerpo en una fosa.



-Las autoridades dispusieron un dispositivo especial de seguridad en los puentes fronterizos Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, en cercanías a Cúcuta, luego de las violentas manifestaciones de la jornada anterior por parte de mototaxistas que dejaron varios vehículos quemados. Las protestas tienen que ver con las medidas de la guardia venezolana contra el contrabando.



-Las autoridades en Bogotá capturaron a un hombre conocido con el alias de “Cara e loco” quien es señalado por las autoridades de haber cometido al menos 14 homicidios en el sur de la capital del país.



-Por lo menos 18 personas murieron, entre ellas 10 niños, tras la explosión de dos carros bomba en cercanías a un colegio de Homs, en Siria. El hecho dejó además 40 lesionados y no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar.



-Crece la polémica contra los organismos de seguridad en Estados Unidos, luego de que el diario The Washington Post revelara que un hombre armado se habría subido al mismo ascensor con el presidente Barack Obama, y ningún miembro de la seguridad se percató el tema. Los hechos, según el diario, habrían ocurrido el 16 de septiembre.



-Vicepresidente Germán Vargas Lleras verificará las obras en la vía Buga Buenaventura, que ha venido sufriendo una serie de retrasos.